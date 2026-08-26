Konec ředitele Českých drah se blíží a nemůže za to Okamurův toaleťák. Už prosakují první jména nástupce
- Generální ředitel Českých drah Michal Krapinec může už ve středu přijít o místo v čele státního dopravce. Zasedne mimořádná dozorčí rada, která ho může odvolat.
- Premiér Andrej Babiš hledá nástupce. Ve hře je podle zjištění e15 například bývalý ministr dopravy.
- Krapinec se nezvykle vzdal bezpečnostní prověrky, kritizuje ho i šéf sněmovny Okamura kvůli údajnému nedostatku toaletního papíru.
Pětiletý mandát mu vyprší až začátkem dubna příštího roku, ve funkci šéfa Českých drah ovšem může skončit mnohem dříve. O dalším pokračování Michala Krapince, generálního ředitele a předsedy představenstva státního dopravce, totiž bude ve středu jednat dozorčí rada drah. Jediný orgán, který má právo ředitele odvolat, se měl původně sejít až ve druhém týdnu září. Schůze však byla mimořádně urychlena.
„Je to manažerská funkce jako každá jiná a není na doživotí. Až jednou skončí, budu se přirozeně poohlížet po dalších profesních příležitostech na trhu,“ sdělil Krapinec na otázku e15, zda předpokládá pokračování ve funkci. Do ní ho zvolila dozorčí rada koncem března 2022, tedy za vlády ODS v rezortu. Podle informací od zdrojů blízkých vedení rezortu dopravy Krapinec na své funkci nelpí a je připravený odejít, mimo jiné z důvodu, že na trhu si za dobu působení v čele Českých drah udělal silné jméno a o případné další angažmá nebude mít nouzi.
K naplnění standardního pětiletého mandátu může bránit fakt, že se Krapinec rozhodl dobrovolně odevzdat svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Splnění podmínek k jejímu získání ovšem bylo jedním z kvalifikačních předpokladů k účasti v tehdejším výběrovém řízení na šéfa drah, uvádí Ministerstvo dopravy. Krapinec naopak tvrdí, že ji k výkonu funkce nepotřebuje.
Manévr dozorčí rady
Proto ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) pověřil dozorčí radu, aby „nestandardní“ postup Krapince „důkladně posoudila“, jakkoliv zákon jako takový prověrku po šéfovi drah nevyžaduje. „O pozici kohokoliv do médií nespekuluji. Personální otázky jsou v gesci dozorčí rady,“ uvedl Bednárik na dotaz e15, zda by mohl být Krapinec v blízké době odvolán.
Krapinec vrácení bezpečnostní prověrky zdůvodňuje tím, že už si nepřeje, aby Národní bezpečnostní úřad neustále kontroloval jeho soukromí. Šéfa dopravce měl NBÚ desítky hodin vyslýchat kvůli prověřování podezření, že z jeho okolí unikly utajované informace. Dokládání a vysvětlování některých soukromých záležitostí, majetkových poměrů nebo finančních transakcí a vztahů nicméně patří k zákonným povinnostem spojeným s držením bezpečnostní prověrky.
Podle předsedy dozorčí rady Českých drah Vazila Hudáka ale vrácení Krapincovy prověrky ještě nemusí nutně znamenat jeho konec ve funkci. „Máme na programu ve středu volbu místopředsedy dozorčí rady. Tím, že pan Krapinec vrátil prověrku, tak potřebujeme tu situaci řešit. A jedním řešením je zvolit nového místopředsedu dozorčí rady, který tu prověrku má,“ tvrdí Hudák. Oním novým místopředsedou dozorčí rady ČD se nejspíše stane člen představenstva Jiří Ješeta. „Tím bychom vyřešili problémy s podepisováním některých materiálů,“ doplňuje Hudák.
Je to muž ODS a chybí toaletní papír
Několik zdrojů e15 blízkých vedení ministerstva dopravy popisují situaci tak, že tlak na odvolání Krapince z čela Českých drah přichází ze strany premiéra Andreje Babiše, a to s odůvodněním, že jde o člověka z éry exministra dopravy a současného šéfa ODS Martina Kupky. Ten se na dotaz e15 k celé záležitosti nevyjádřil.
Jenže ČD spadají pod rezort řízený SPD, která Krapince také nešetří. Kromě nově vrácené prověrky Okamura kritizuje Krapince i za údajný nedostatek toaletního papíru ve vlacích. „Ten papír tam není permanentně,“ tvrdí předseda sněmovny s tím, že případné odvolání Krapince „bude mít určitý vývoj“.
„Celá kauza nedostatku toaleťáků je způsobena tím, že Okamura si je vědom blízkého Krapincova konce a chce, aby to vypadalo, že to jsou právě politici SPD, kdo řídí dění kolem drah a dopravy,“ tvrdí zdroj blízký vedení ministerstva dopravy.
Babiš hledá nástupce, ve hře je bývalý ministr dopravy
Premiér Babiš už podle informací e15 usilovně hledá nástupce Michala Krapince. Ve hře je jak současný místopředseda dozorčí rady ČD a bývalý ministr dopravy Dan Ťok, tak například státní tajemnice slovenského ministerstva dopravy Denisa Žiláková.
Drahám se v posledních letech hospodářsky daří. Celá skupina loni navýšila zisk na 1,8 miliardy korun, vydělala tak asi o půl miliardy více než o rok dříve, přestože její celkový výsledek významně zatížila téměř čtyřmiliardová ztráta nákladní divize. Naopak osobní dopravce ČD zvýšil zisk o 1,7 miliardy na 2,4 miliardy. Agentura Moody’s v květnu zlepšila hodnocení ČD na stupeň Baa1 se stabilním výhledem, tedy na nejlepší rating v historii dopravce. Zvýšila se také spokojenost cestujících se službami Českých drah, kterou hodnotí v drážní aplikaci Můj vlak. Na pětibodové stupnici se známka zvýšila z 3,85 v roce 2022 na 4,25 letos.
Dráhy také v nedávné době vyhrály „zakázku století“ na dopravu v Praze a Středočeském kraji. Zároveň se v posledních letech zmenšuje jejich tržní podíl, protože se trh liberalizuje.