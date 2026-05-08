Amazon jde po byznysu UPS a FedEx. Otevře svou logistiku jiným firmám

Sklad Amazonu v Dobrovízi Zdroj: Michael Tomeš, E15

ČTK
  • Amazon spustil službu Amazon Supply Chain Services pro externí firmy. 
  • Nově jim nabídne skladování, distribuci i dopravu po moři, silnici, železnici a vzduchem.  
  • Trh to čte jako přímý útok na UPS a FedEx, jejichž akcie po oznámení oslabily. 

Americký internetový prodejce Amazon nabídne svou logistickou síť jiným firmám. Společnost se snaží konkurovat společnostem UPS a FedEx, které přepravní trh dlouhodobě ovládají. 

Služba Amazon Supply Chain Services umožní skladování a expedici zboží od surovin po hotové výrobky prostřednictvím rozsáhlé sítě Amazonu. Ta je schopna přepravovat zboží po moři, silnicích, železnici i letecky. Zapojit se do ní budou moci podniky z maloobchodu, zdravotnictví i výroby. 

Podle agentury Reuters se tak z Amazonu může stát významný hráč v americkém logistickém odvětví. Jeho krok zintenzivní konkurenci v oblasti cen a rychlosti dodávek. 

Amazon má k dispozici přes 100 nákladních letadel, větším počtem disponují už jen FedEx a UPS. Firma disponuje i rozsáhlou sítí skladů a třídicích center. 

Podle analytiků ze společnosti Evercore znamená oznámení pro UPS a FedEx přímou konkurenční ránu. Akcie obou firem po oznámení ztrácely asi devět procent, zatímco širší trh oslaboval zhruba o procento. 

