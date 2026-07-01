Klíčový dodavatel Škody Auto a konkurent Onsemi otevřel za humny továrnu na čipy za 120 miliard
- Infineon v Drážďanech otevírá novou továrnu za pět miliard eur, jeden z mála úspěchů evropského Chips Act.
- Mezi hlavními zákazníky bude Škoda Auto, která z Drážďan odebírá čipy pro brzdy, převodovky i elektromobily.
- Nová továrna Infineonu zároveň představuje přímou konkurenci pro rožnovské Onsemi, které míří na stejné trhy.
Koncem posledního červnového týdne se nedaleko českých hranic odehraje velká sláva. Návštěvníci z řad zákazníků, politiků, partnerů nebo novinářů v Drážďanech vystoupí na tramvajové zastávce Infineon, pojmenované po tamní továrně na výrobu čipů. Poprvé si budou moci prohlédnout novou část továrny, která bude velmi důležitá i pro mladoboleslavskou Škodu Auto. Němci do projektu investovali pět miliard eur, více než 120 miliard korun. Jde o jeden z mála úspěchů evropského akčního balíku Chips Act na podporu výroby čipů na kontinentu. A zároveň jde o konkurenci pro rožnovské Onsemi.
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