Státní dluhopisy 2026 jsou v prodeji. Známe přesné výnosy a postup, jak je koupit
- Stát ve čtvrtek 14. května obnovil prodej Dluhopisu Republiky.
- V nabídce jsou hned tři typy cenného papíru s různými parametry.
- Jaké jsou a jak přesně si je pořídit?
Kdy se budou prodávat nové státní dluhopisy pro občany 2026?
Občané mohou podávat objednávky na Dluhopis Republiky v upisovacím období od 14. května 2026 do 28. června 2026. Objednávky je nutné zaplatit do 7. července s tím, že samotná emise bude vydána 15. července.
Jaké typy státních dluhopisů 2026 stát nabízí a jaký mají výnos?
Ministerstvo financí připravilo tři různé varianty dluhopisů, které se liší způsobem úročení i délkou splatnosti tak, aby pokryly různé potřeby drobných investorů.
1) Fixní státní dluhopis:
- Má splatnost pět let.
- Výnos do splatnosti činí 4,544 procenta ročně.
- Výnosy jsou jednou ročně reinvestovány do stejného instrumentu.
- Jednou ročně je možné jej nechat ke stanovenému datu předčasně splatit bez sankcí a poplatků.
- Ministerstvo doporučuje držet jej po celé pětileté období, nejvyšší výnos hodlá připisovat až v pátém roce jako motivační prémii.
2) Protiinflační státní dluhopis:
- Má splatnost pět let.
- Výnos určuje pohyblivá úroková sazba podle výše květnové meziroční inflace (indexu spotřebitelských cen).
- Jednou ročně je možné jej nechat ke stanovenému datu předčasně splatit bez sankcí a poplatků.
- Výnosy jsou reinvestovány do stejného instrumentu.
- Při předčasném splacení je výnos bondu zastropován pěti procenty.
- Při držení až do splatnosti se v pátém roce připíše součet hodnot veškeré dosavadní meziroční inflace přesahující 5,0 procenta a bonus 2,5 procenta coby prémie za držení dluhopisu do splatnosti.
3) Flexi Bond:
- Má splatnost tři měsíce.
- Výnos je k datu zahájení úpisu stanoven na 3,5 procenta ročně.
- Pokud dvoutýdenní repo sazba České národní banky účinná ke konci upisovacího období bude vyšší, pak bude výnos stanoven ve výši této vyšší sazby.
- Po třech měsících se Flexi Bond automaticky vymění a výnos reinvestuje do nové emise se splatností opět tři měsíce.
- Reinvestování prostředků je možné zrušit nejpozději čtyři pracovní dny před datem splatnosti požádáním o vyplacení peněz.
- Ministerstvo vždy před zahájením dalšího upisovacího období Flexi Bondu zveřejní výnos a dobu do splatnosti nového dluhopisu.
Kde koupit státní dluhopisy 2026?
Nákup dluhopisů je pro občany velmi dobře přístupný. Vedle moderní elektronické správy lze využít i širokou síť kamenných poboček největších bank.
- Nové státní dluhopisy pro občany si lze nejsnáze pořídit online na webu pssd.sporicidluhopisycr.cz založením osobního majetkového účtu nebo návštěvou poboček vybraných bank.
- Všechny nabízené dluhopisy lze koupit na 50 vybraných pobočkách Československé obchodní banky, Fixní dluhopis a Protiinflační dluhopis lze koupit také na 55 vybraných pobočkách České spořitelny.
Jak si nejsnáze objednat Dluhopis Republiky?
Samotný proces podání žádosti probíhá v zabezpečeném prostředí majetkového účtu, které vás provede celým nákupem od výběru emise až po potvrzení požadavku.
- Navštivte web pssd.sporicidluhopisycr.cz a založte si Majetkový účet. Pokud jste již dříve nějaký dluhopis od státu pořizovali, jedná se o stejné prostředí.
- Přihlásit se do Majetkového účtu je možné dvěma způsoby – buď pomocí Osobního čísla a PIN zaslaného na mobilní telefon a poštou, nebo pomocí Identity občana.
- V Majetkovém účtu vyberte v levém menu položku Nákup dluhopisu.
- Vyberte instrument, který si chcete pořídit, kliknutím na první položku Název emise.
- Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2026–2031, CPI % je Protiinflační dluhopi
- Fixní státní dluhopis České republiky, 2026–2031, FIX % je Fixní státní dluhopis.
- Vyměnitelná státní pokladniční poukázka České republiky pro fyzické osoby je Flexi bond.
- Zvolte počet upisovaných kusů, kdy jeden kus = jedna koruna.
- Zaškrtněte Souhlasím s: informacemi o příslušné emisi a Provozním řádem.
- V případě nákupu Flexi bondu zaškrtněte také kolonku Beru na vědomí, která vás informuje o typu specifik tohoto instrumentu.
- Po kliknutí pod textem souhlasu na Odeslat požadavek vám v SMS přijde ověřovací kód nákupu, po jehož zadání a kliknutí na Potvrdit požadavek vám systém zobrazí instrukce pro zadání platebního příkazu.
Jak je možné zaplatit platební příkaz objednávky Dluhopisů Republiky?
Posledním krokem k úspěšnému pořízení státních dluhopisů je úhrada, kterou můžete provést několika standardními způsoby, na něž jste zvyklí z běžného platebního styku.
- Převodem z bankovního účtu online zadáním čísla účtu, variabilního symbolu, specifického symbolu a zprávy pro příjemce.
- Vytisknout si platební příkaz vygenerovaný přímo webem sporicidluhopisycr.cz.
- Zobrazit QR kód platby pro načtení v mobilním bankovnictví.