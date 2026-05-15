Státní dluhopisy 2026 jsou v prodeji. Známe přesné výnosy a postup, jak je koupit

Kdy se budou prodávat nové státní dluhopisy pro občany 2026?

Občané mohou podávat objednávky na Dluhopis Republiky v upisovacím období od 14. května 2026 do 28. června 2026. Objednávky je nutné zaplatit do 7. července s tím, že samotná emise bude vydána 15. července.

Jaké typy státních dluhopisů 2026 stát nabízí a jaký mají výnos?

Ministerstvo financí připravilo tři různé varianty dluhopisů, které se liší způsobem úročení i délkou splatnosti tak, aby pokryly různé potřeby drobných investorů.

1) Fixní státní dluhopis:

  • Má splatnost pět let.
  • Výnos do splatnosti činí 4,544 procenta ročně.
  • Výnosy jsou jednou ročně reinvestovány do stejného instrumentu.
  • Jednou ročně je možné jej nechat ke stanovenému datu předčasně splatit bez sankcí a poplatků.
  • Ministerstvo doporučuje držet jej po celé pětileté období, nejvyšší výnos hodlá připisovat až v pátém roce jako motivační prémii.

2) Protiinflační státní dluhopis:

  • Má splatnost pět let.
  • Výnos určuje pohyblivá úroková sazba podle výše květnové meziroční inflace (indexu spotřebitelských cen).
  • Jednou ročně je možné jej nechat ke stanovenému datu předčasně splatit bez sankcí a poplatků.
  • Výnosy jsou reinvestovány do stejného instrumentu.
  • Při předčasném splacení je výnos bondu zastropován pěti procenty.
  • Při držení až do splatnosti se v pátém roce připíše součet hodnot veškeré dosavadní meziroční inflace přesahující 5,0 procenta a bonus 2,5 procenta coby prémie za držení dluhopisu do splatnosti.

3) Flexi Bond:

  • Má splatnost tři měsíce.
  • Výnos je k datu zahájení úpisu stanoven na 3,5 procenta ročně.
  • Pokud dvoutýdenní repo sazba České národní banky účinná ke konci upisovacího období bude vyšší, pak bude výnos stanoven ve výši této vyšší sazby.
  • Po třech měsících se Flexi Bond automaticky vymění a výnos reinvestuje do nové emise se splatností opět tři měsíce.
  • Reinvestování prostředků je možné zrušit nejpozději čtyři pracovní dny před datem splatnosti požádáním o vyplacení peněz.
  • Ministerstvo vždy před zahájením dalšího upisovacího období Flexi Bondu zveřejní výnos a dobu do splatnosti nového dluhopisu.

Kde koupit státní dluhopisy 2026?

Nákup dluhopisů je pro občany velmi dobře přístupný. Vedle moderní elektronické správy lze využít i širokou síť kamenných poboček největších bank.

  • Nové státní dluhopisy pro občany si lze nejsnáze pořídit online na webu pssd.sporicidluhopisycr.cz založením osobního majetkového účtu nebo návštěvou poboček vybraných bank.
  • Všechny nabízené dluhopisy lze koupit na 50 vybraných pobočkách Československé obchodní banky, Fixní dluhopis a Protiinflační dluhopis lze koupit také na 55 vybraných pobočkách České spořitelny.

Jak si nejsnáze objednat Dluhopis Republiky?

Samotný proces podání žádosti probíhá v zabezpečeném prostředí majetkového účtu, které vás provede celým nákupem od výběru emise až po potvrzení požadavku.

  • Navštivte web pssd.sporicidluhopisycr.cz a založte si Majetkový účet. Pokud jste již dříve nějaký dluhopis od státu pořizovali, jedná se o stejné prostředí.
  • Přihlásit se do Majetkového účtu je možné dvěma způsoby – buď pomocí Osobního čísla a PIN zaslaného na mobilní telefon a poštou, nebo pomocí Identity občana.
  • V Majetkovém účtu vyberte v levém menu položku Nákup dluhopisu.
  • Vyberte instrument, který si chcete pořídit, kliknutím na první položku Název emise.
  • Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2026–2031, CPI % je Protiinflační dluhopi
  • Fixní státní dluhopis České republiky, 2026–2031, FIX % je Fixní státní dluhopis.
  • Vyměnitelná státní pokladniční poukázka České republiky pro fyzické osoby je Flexi bond.
  • Zvolte počet upisovaných kusů, kdy jeden kus = jedna koruna.
  • Zaškrtněte Souhlasím s: informacemi o příslušné emisi a Provozním řádem.
  • V případě nákupu Flexi bondu zaškrtněte také kolonku Beru na vědomí, která vás informuje o typu specifik tohoto instrumentu.
  • Po kliknutí pod textem souhlasu na Odeslat požadavek vám v SMS přijde ověřovací kód nákupu, po jehož zadání a kliknutí na Potvrdit požadavek vám systém zobrazí instrukce pro zadání platebního příkazu.

Jak je možné zaplatit platební příkaz objednávky Dluhopisů Republiky?

Posledním krokem k úspěšnému pořízení státních dluhopisů je úhrada, kterou můžete provést několika standardními způsoby, na něž jste zvyklí z běžného platebního styku.

  • Převodem z bankovního účtu online zadáním čísla účtu, variabilního symbolu, specifického symbolu a zprávy pro příjemce.
  • Vytisknout si platební příkaz vygenerovaný přímo webem sporicidluhopisycr.cz.
  • Zobrazit QR kód platby pro načtení v mobilním bankovnictví.
