KKCG posílí ve výrobci luxusních jachet Ferretti na 23 procent. Na hranici pro převzetí ale nedosáhla
- Společnost KKCG Maritime z investiční skupiny KKCG českého miliardáře Karla Komárka si zajistila zvýšení podílu v italském výrobci luxusních jachet Ferretti zhruba na 23,25 procenta z dosavadních 14,5 procenta, firma to uvedla v tiskové zprávě.
- Nedosáhla tak cílových 29,9 procenta, jak si stanovila.
- Za zvýšení podílu firma zaplatí zhruba 115,5 milionu eur (téměř tři miliardy korun).
Společnost KKCG Maritime v nabídce ohlášené v lednu usilovala o nákup až zhruba 52,1 milionu akcii firmy Ferretti. Nabídka vypršela v pondělí a podle tiskové zprávy se akcionáři společnosti Ferretti rozhodli firmě KKCG Maritime prodat zhruba 29,6 milionu akcií. To odpovídá podílu zhruba 8,75 procenta. Nabídka původně činila 3,5 eura za akcii, KKCG Maritime ji ale v březnu zvýšila na 3,9 eura za akcii.
KKCG Maritime je plně vlastněnou součástí skupiny KKCG, akcionářem Ferretti je od vstupu společnosti na burzu Euronext v Miláně v roce 2023. KKCG Maritime nemá v úmyslu podíl zvyšovat nad 30 procent.
Skupina KKCG působí v oblasti zábavy, energetiky, technologií, nemovitostí a dalších odvětví. Zaměstnává přes 16 tisíc lidí ve více než 40 zemích a ve správě má aktiva v hodnotě přes 10,5 miliardy eur.
Ferretti je největším výrobcem luxusních jachet na světě. Vlastní značky Pershing, Riva či CRN a lodě vyrábí v šesti loděnicích v Itálii. Obrat firmy bez zahrnutí divize velkých jachet CRN loni stoupl o 57 procent na 363 milionů eur. Evropa, Blízký východ a Afrika se na obratu podílely dvěma třetinami, zhruba čtvrtinou americký kontinent a 18 procenty oblast Asie a Tichomoří.