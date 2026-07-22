Konkurent českého Kiwi získal další stovky milionů, koupil rivala a posiluje centrálu vývoje v Praze
- Německá platforma pro jízdenky Omio získala od singapursko-japonského fondu dalších přibližně 210 milionů korun.
- Firma chce koupit francouzskou Rail Europe a ročně tak prodávat kolem 27 milionů vlakových jízdenek ve více než 70 zemích.
- Klíčové technologie vyvíjí pražský tým pod vedením bývalého šéfa vývoje Skypu, firmu ale téměř skolil covid.
V České republice máme firmu Kiwi.com, jejíž online služba dokáže vyhledávat a nakupovat letenky více dopravců z jednoho místa. V Německu funguje podobná společnost, která se ale soustředí na sjednocení jízdenek na vlaky, autobusy a lodě a přidává k tomu i letenky. Firma Omio se sídlem v Berlíně má silné zakotvení v Praze, kde se vyvíjí velká část technologií v pozadí. Podnik nyní získal další investici ve stovkách milionů korun a koupil konkurenta, díky čemuž se může výrazně rozšířit.
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