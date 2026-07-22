Křetínský může zamířit do první železniční ligy. Ve Francii hraje o podíl ve státním nákladním dopravci
- Česká skupina EP Group má příležitost významně posílit v železniční přepravě.
- Může získat těsný minoritní podíl ve francouzské společnosti, která jeho vlastní byznys v tomto oboru dramaticky převyšuje.
- Státní francouzská společnost SNCF chce o investorovi rozhodnout na přelomu roku.
Byznysmen Daniel Křetínský (který je spolumajitelem provozovatele webu e15.cz, pozn. red.) by se mohl stát výrazným evropským hráčem v dalším oboru a ještě více posílit svůj logistický pilíř skupiny EP Group. Podle francouzského zpravodajského serveru L’Informé usiluje o takřka poloviční podíl v jednom z největších železničních přepravců v Evropě, ve společnosti Rail Logistics Europe (RLE). Jeho společnost EP Logistics International (EPLI) by tím rozšířila své aktivity do Francie a Španělska a současně by značně posílila na středoevropských trzích.
RLE spadá do francouzské státní železniční společnosti SNCF, jejíž šéf Jean Castex chce dokončit prodej podílu do konce roku. Ačkoliv si SNCF hodlá ponechat těsnou většinu, společnost nabízí svému budoucímu partnerovi podíl na řízení, což zvyšuje atraktivitu transakce.
Předběžné nabídky se finišují v tomto týdnu
Podle serveru L’Informé měli potenciální investoři předložit své předběžné nabídky tento týden. Zatímco někteří tak již učinili, s dalšími kandidáty jednání stále probíhají a mohou být uzavřena v nadcházejících dnech. Druhé kolo nabídek francouzský přepravce chystá na konec tohoto roku, kdy už budou zájemci muset předložit závazné nabídky.
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