RAN jsou zjednodušeně řečeno hardwarové prvky, které vidíte na střechách a stožárech mobilních sítí. Slouží k vysílání a přijímání mobilního signálu, zpracování komunikace a spojení do takzvaného jádra sítě čítající optické kabely, datová centra a podobně. RAN patří do kritické infrastruktury každého státu, což je i důvod, proč zejména západní země už několik let ustupují od nákupu RAN technologií od čínské společnosti Huawei, v níž vidí riziko. To posílilo roli švédského Ericssonu, který například vyhrál tendr na dodávku RAN pro tuzemský Cetin.

Huawei a Ericsson podle analýzy společnosti Dell'Oro vládnou světovým dodávkám. Následují je Nokia, ZTE a nejmenší hráč Samsung. Ani jeden z těchto podniků není z USA, po dvou zástupcích mají EU a Čína a jeden je z Jižní Koreje. Dílčí dodávky jsou schopny zajistit americké firmy Cisco nebo Juniper Networks, nejde ale o kompletní celky.