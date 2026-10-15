Král luxusních kočárků chce platit v Praze. Lákají ho výhodnější daně i bezpečnost
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
- Značka Cybex, jejíž kočárky vozí i světové celebrity, plánuje do Prahy umístit část vedení firmy. Dosud zde má jen distribuci.
- Česko se v mezinárodním žebříčku daňové konkurenceschopnosti řadí na 10. místo z 38 zemí OECD.
Za značkou s českými kořeny stojí asijský konglomerát s tržbami kolem 24 miliard korun, přičemž právě Cybex je jeho klíčovým motorem růstu.
Zatím jde o jednotlivost, ale stejně tak to může být kapka, která předznamená průtrž. Světový výrobce luxusních kočárků, autosedaček a nově i módy, společnost Cybex, plánuje v Česku otevřít jednu ze svých centrál, které mají pro zemi ten zásadní dopad, že za sebe zaplatí mimo jiné odvody i daň z příjmu. Firmu se silným příběhem, jejíž produkty veřejně používají světové celebrity jako Justin Bieber či Rihanna, založil v Německu syn českých emigrantů Martin Poš.
Informaci sám Poš pro e15 potvrdil. „Plánujeme vybudovat funkce headquarters všude tam, kde to bude mít smysl,“ řekl s tím, že Praha je jedním z takových míst. Firma podle něj neplánuje přesun z německého ústředí, ale chce vybudovat další nové základny. Zaměřené mají být například na vývoj produktu či design nebo na obchodní, provozní a finanční operace. Jak početně velká by nová entita měla být, však neupřesnil. První kroky k jejímu zakotvení, jako je hledání vhodného sídla, už ale probíhají.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!