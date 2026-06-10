Zakladatel Kiwi Oliver Dlouhý se vrhá do pivovarnického byznysu. Chce přivést mladé zpátky k pití piva
- Zakladatel a generální ředitel internetového srovnávače a prodejce letenek Kiwi.com Oliver Dlouhý se vrhá do pivovarnického byznysu.
- V Jindřichově Hradci obnovuje místní pivovar.
- Snahou Dlouhého je zatraktivnit pití piva pro mladé, kteří obecně od jeho konzumace ustupují.
Je známý jako zakladatel a generální ředitel internetového vyhledávače a prodejce letenek Kiwi.com, který funguje od roku 2012. Teď se však Oliver Dlouhý vrhá také do úplně jiného byznysového odvětví a v Jindřichově Hradci na jihu Čech obnovuje mnohasetletou tradici vaření piva. Není místním rodákem, přesto ve městě strávil drtivou většinu svého života. „Když mi bylo pět let, naši se rozvedli a s mamkou jsme se přestěhovali do Jindřichova Hradce, odkud byl její nový partner. Žiju zde tedy již 33 let a považuji Jindřichův Hradec za svůj domov,“ říká Dlouhý.
V Jindřichově Hradci se pivo vařilo stovky let. V roce 1967 však tehdejší státní pivovar svou činnost ukončil. Městu, které je jeho majitelem, se však před časem podařilo získat na rekonstrukci bývalého zámeckého pivovaru dotace. Ta začala v roce 2024 a ve stejnou dobu město také vypsalo výběrové řízení na provozovatele.
„Otevřít pivovar bylo mým dlouholetým snem – jednak proto, že mám pivo rád, a také proto, že v Jindřichově Hradci opravdu chyběl. O tom jsem se před lety zmínil i svému dlouholetému kamarádovi Jirkovi Bílému, který si na mě vzpomněl, když se dozvěděl o chystaném záměru města zrekonstruovat budovu bývalého pivovaru a najít nového provozovatele pivovaru,“ popisuje Dlouhý. Výběrové řízení se společností Kapitán JIH s.r.o. vyhráli, nájemní smlouvu s městem mají až do roku 2055.
Otevření se blíží
Na rozběhnutí pivovaru se podílí více lidí. „Hlavním člověkem je můj společník Jiří Bílý, který má celý proces na starosti. O vaření piva se starají dva sládci, jedna ‚holka pro všechno‘ a jeden zaměstnanec jako pomocná síla v pivovaru. Se zakládáním prvních várek nám pomáhal emeritní sládek Ivan Chramosil, který 44 let vařil pivo ve slavném pražském pivovaru U Fleků,“ uvádí Dlouhý, který sám figuruje v roli investora a do projektu vložil řádově desítky milionů korun. Kromě toho ale podle svých slov občas přihodí i nějaké moudro.
Po dlouhých přípravách už je nyní otevření za dveřmi. „Otevřeme na začátku července s tím, že konkrétní datum ještě upřesníme,“ uvádí Dlouhý. Pivovar začal vařit na začátku června a teď se čeká, až pivo dozraje. „Otevřeme tedy tehdy, až první várka projde naší degustační zkouškou. Je to navázané také na restauraci Smetana, která k pivovaru patří,“ dodává Dlouhý.
„Dlouhá jedenáctka“
Nový pivovar nese název Jindra a bude vařit stejnojmenné pivo. Do konce letošního roku plánuje vyprodukovat kolem tří tisíc hektolitrů a poté každoročně zhruba šest tisíc, maximálně osm. Velikostně tak spadá do segmentu minipivovarů, jak se označují ty s výstavem do 10 tisíc hektolitrů.
Jednotlivých druhů piva se bude v Jindřichově Hradci vařit více. „Na samotné otevření budou k ochutnání dva druhy piva, a to klasické výčepní pivo plzeňského typu Jindra 10° a svrchně kvašená APA. Ještě během července ale dozraje také světlá dvanáctka a tmavá dvanáctka. Na letošní první sezonu to tak budou čtyři druhy piva,“ uvádí Dlouhý.
On sám si pak chce na podzim uvařit svou vlastní jedenáctku. „Kolegové mi slíbili, že si ji můžu vyladit podle své chuti, tak na to se těším. Přemýšlíme o názvu ‚Dlouhá jedenáctka‘,“ doplňuje. Kromě toho bude mít podnik v nabídce i sycené limonády.
Vzhledem k aktuálním trendům se pak logicky nabízí vařit i nealkoholické pivo, jehož konzumace v Česku, ale i jinde ve světě, na rozdíl od klasického alkoholického piva narůstá. „Časem určitě chceme i vlastní nealko pivo, to je ale možná překvapivě složitější uvařit než alkoholické pivo. Je na to potřeba speciální technologie, kterou teď ještě nemáme, a bude to potřeba chvíli zkoušet, takže až budeme více zajetí ve vaření alko piv, pustíme se i do nealka,“ komentuje Dlouhý a dodává, že možností je ještě více: „Chceme si s pivem celkově hrát a určitě vzniknou různé speciály a limitované edice. Já sám mám třeba rád kombinaci piva a prosecca, tak možná i touhle cestou se dáme. Uvidíme.“
V první sezoně, tedy během letošního léta, má být Jindra k ochutnání primárně ve zmiňované restauraci Smetana přímo v budově pivovaru. „Postupně se chceme dostat do dalších restaurací a hospod v Jindřichově Hradci a okolí a v dalších letech expandovat dál,“ říká Dlouhý.
Kromě toho se bude prodávat i v sudech přes velkoobchod Nápoje Kapitán. „To je velký benefit naší společnosti, že můj společník Jirka Bílý spoustu let v Jindřichově Hradci provozuje úspěšný velkoobchod s nápoji, takže distribuci piva máme výborně podchycenou,“ komentuje Dlouhý a doplňuje, že ve velkoobchodě bude možné koupit Jindru také v plechovkách. „Časem bychom se samozřejmě s plechovkami chtěli dostat i do maloobchodní sítě, ale není to priorita. Počítáme také s e-shopem a prodej plechovkového piva bude probíhat přímo v pivovaru prostřednictvím malé prodejny,“ přibližuje plány Dlouhý, který chce v budoucnu v pivovaru pořádat také exkurze pro dospělé, ale i pro školy v rámci výuky chemie.
Obrátit trend
Pivovarnictví se přitom v současné době nemusí jevit jako zrovna atraktivní byznysové odvětví. Spotřeba piva v Česku každoročně klesá a zejména mladí lidé tuzemskému národnímu nápoji příliš neholdují. Právě to však prý Dlouhého láká. „Já pro své aktivity vždycky potřebuju vidět nějaký vyšší smysl, jinak by mě to nebavilo. Pití piva neoddělitelně patří k české kultuře a mrzí mě, že zejména mladší generace od této tradice ustupuje,“ komentuje.
Podle něj však za to částečně mohou i samotné pivovary. „Myslím si, že jedním z důvodů je to, že hlavní pivovarské značky nejsou pro mladé lidi ničím atraktivní, nemluví jejich jazykem a nerozumí jim,“ dodává. Tento trend by proto s novým pivovarem chtěl obrátit. „Jsme přesvědčeni, že není nic špatného na tom zajít si v pátek nebo v sobotu s kamarády na pivo, uvolnit se a nechat věci jen tak plynout,“ domnívá se Dlouhý.
Aby pivovar zaujal mladé, plánuje různě experimentovat s nízkoalkoholickými pivy či ovocnými radlery. „Chceme naslouchat a přemýšlet nad tím, co by mohlo mladé lidi zaujmout, a dělat produkty pro ně,“ říká Dlouhý. Důležitou součástí toho, jak zaujmout, má být také moderní vizuální identita podniku. „Nemáme tam žádné chmelové šišky, je to moderní smajlík. Hodně lidí nám také říká, že naše plechovky vypadají jako od energy drinku. To je v podstatě záměr, protože si myslíme, že než vypít tři energeťáky, je lepší si dát tři pivka. Je to zdravější a udělá to víc srandy,“ uzavírá Dlouhý s úsměvem.