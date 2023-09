Daniel Křetínský | EPH | Miliardáři | e15.cz

Daniel Křetínský, který ve Velké Británii kvůli odtažitosti k médiím získal přezdívku Česká sfinga, pokračuje v nastolené a na české poměry nebývale rychlé rozpínavosti svého byznysu. Těžištěm jeho podnikání byla dlouho energetika, což je také oblast, v níž začal svou profesní kariéru. Dnes se ale misky vah pomalu překlápějí do segmentu obchodních řetězců, a to díky ovládnutí francouzské sítě maloobchodních prodejen Casino.

Hodnota majetku: 330 miliard korun

Věk : 48

: 48 Obor : energetika, obchod, investice

: energetika, obchod, investice Zdroj majetku: Energetický a průmyslový holding, EP Global Commerce, Vesa Equity Investmen

Sázka na Casino je i na Křetínského poměry obří. Brněnský rodák a jeho francouzský obchodní partner Marc Ladreit de Lacharrière za jeho převzetí nabídli finanční injekci ve výši 1,2 miliardy eur, v přepočtu zhruba 28,5 miliardy korun.

Současné období je pro Křetínského v mnohém přelomové. Byť se loňské rekordní ceny elektřiny do hospodaření firmy promítly zatím jen částečně, pomohly katapultovat výkonnost jeho Energetického a průmyslového holdingu (EPH) na rekordní maxima. Provozní zisk před odpisy a úroky (EBITDA) se loni dostal na zhruba 4,3 miliardy eur, tedy v přepočtu na přibližně 101 miliard korun, a poprvé tak překonal hranici stovky miliard. Daniel Křetínský přitom sebevědomě prohlašuje, že velký podíl na růstu výkonnosti měla sama firma a nejen vnější okolnosti. I proto odhaduje, že letos se firmě bude dařit ještě lépe než loni, a to navzdory tomu, že velkoobchodní ceny energií už výrazně klesly.

EPH dnes sdružuje přes 70 společností se zaměřením na výrobu energie, infrastrukturu a logistiku, přičemž zaměstnává už více než 24 tisíc lidí.

Pokud se to zdá hodně, věřte, že Casino jich mělo na konci loňského roku jen ve Francii dvakrát tolik, a globálně dokonce 200 tisíc. Dalších zhruba sto tisíc pracovníků zaměstnává německý velkoobchodník s potravinami Metro, jejž duo Křetínský-Tkáč skrze největší minoritní podíl fakticky ovládá. Když započteme i minoritní podíly, které žádná z Křetínského skupin nikterak nekonsoliduje, dostaneme se na číslo půl milionu.

Byť je Křetínský spjat především s energetikou, z hlediska tržeb už je pro něho klíčový byznys kolem retailu, velkoobchodu a logistiky. Z pohledu provozního zisku EBITDA je EPH už jen polovinou celého Křetínského impéria.

„Loňská či předloňská EBITDA firem, v nichž držíme významný podíl, se konsolidovaně dostala přes osm miliard eur, a to nepočítáme celou řadu minoritních investic. Společnosti naší skupiny se ‚přes noc‘ dostaly do TOP 10 největších firem Evropské unie,“ říká Křetínského mediální zástupce Daniel Častvaj. Jasně to dokazuje, že Křetínský už kope českou ligu jen s pražskou Spartou, v byznysu už patří mezi evropskou elitu. Jaký symbolismus, že Křetínský v loňském roce pořídil zhruba čtvrtinový podíl v londýnském klubu West Ham United, vítězi Evropské Konferenční ligy.

Nutno ovšem dodat, že Křetínský nerad investuje na vlastní pěst. O Casinu už byla řeč. V EPH vlastní mírnou nadpoloviční většinu, přičemž druhým největším akcionářem je Patrik Tkáč a v tom samém tandemu si notují také u skupiny Metro nebo u investičního vehiklu Vesa Equity, prostřednictvím něhož investují do akcií veřejně obchodovaných firem. Dnes Vesa drží podíly například v britské poště Royal Mail, v nizozemské poště PostNL, v britských supermarketech Sainsbury’s, francouzské televizní společnosti TF1 anebo v americkém řetězci s teniskami Foot Locker.

Význam energetické části Křetínského impéria bude patrně dál klesat. Zároveň se neodvratně blíží konec uhlí a transformace evropských energetik, která uhlí nahradí v první vlně plynem a pak případně vodíkem nebo jádrem. K tomu všemu bude růst význam obnovitelných zdrojů.

Tak jako v minulosti lze očekávat, že Křetínský se novým trendům přizpůsobí, ostatně EPH už velké plány v oblasti obnovitelných zdrojů a vodíku ohlásil. Nebyl by to ale Křetínský, kdyby nehledal svou vlastní cestu, takovou, která energetickou energii promění v co nejvyšší profit.

Křetínský je spoluvlastníkem mediální skupiny Czech Media Invest, která vydává i magazín e15.