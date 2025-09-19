Křetínského poštovní impérium: IDS vydá první dluhopisy po převzetí Royal Mail
Britská společnost International Distribution Services (IDS), která v zemi provozuje tradiční poštu, chystá první prodej dluhopisů od doby, kdy ji převzal český podnikatel Daniel Křetínský (spolumajitel provozovatele webu e15.cz). S odkazem na své zdroje to napsala agentura Bloomberg. Křetínského firma EP Group dokončila akvizici IDS na konci letošního dubna, čímž získala i kontrolu nad poštovní službou Royal Mail.
Podnik má v úmyslu vydat dvě emise dluhopisů v eurech, cenné papíry se splatností čtyři a sedm let vydá společnost IDS Financing Plc. Nejdříve ale firmu čekají jednání s investory, která začínají v pondělí 22. září, uvedl zdroj, který nechtěl být jmenován.
Firma plánuje část výnosu z prodeje dluhopisů použít na půjčku svému akcionáři, společnosti EP UK BidCo Ltd. Použita bude na refinancování. Část peněz půjde i na půjčky pro jiné části společnosti a na obecné firemní účely, uvedl zdroj.
Dluhopisy budou garantovány společnostmi IDS a General Logistics Systems B.V. Obsahovat budou ustanovení, které zvyšuje kupon o 125 bazických bodů, pokud rating emitenta klesne pod investiční stupeň. Pokud by se rating do investičního pásma vrátil, vrátí se na původní úroveň i kupon, tedy úročení dluhopisů.
Emisi dluhopisů společně zajišťují banky BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Société Générale a UniCredit. Banka Citigroup koordinuje logistiku pro setkání s investory, píše Bloomberg.
Pošta Royal Mail vznikla v roce 1516 a v současnosti zaměstnává více než 150 tisíc lidí. V posledních letech se ale potýká s problémy kvůli poklesu zájmu o přepravu balíků, zpoždění při doručování zásilek a stávkám zaměstnanců za vyšší příjmy.
Na začátku září IDS informovala, že pošta Royal Mail se v uplynulém finančním roce, který skončil 31. března, po třech letech vrátila k zisku. Ten činil na provozní úrovni 12 milionů liber po ztrátě 336 milionů liber o rok dříve.
Britská vláda schválila Křetínského skupině EP Group záměr převzít firmu IDS loni v prosinci, a to za 3,57 miliardy liber (tehdy zhruba 108 miliard korun). Transakci později schválily také regulační úřady v Evropské unii a ve Spojených státech. EP Group na svém webu uvádí, že působí ve více než 45 zemích světa.