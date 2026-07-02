Křetínský zvažuje miliardovou injekci na nákup nových hráčů. West Ham chce zpět mezi elitu
- Daniel Křetínský zvažuje půjčku až 100 milionů liber pro West Ham.
- Peníze by měly pomoci s posílením kádru po sestupu z Premier League.
- Český miliardář se zároveň stane největším akcionářem londýnského klubu.
Český miliardář Daniel Křetínský (Daniel Křetínský je spolumajitelem provozovatele webu e15) zvažuje, že poskytne anglickému fotbalovému klubu West Ham United půjčku ve výši přibližně 100 milionů liber (zhruba tři miliardy korun). Finance by měly pomoci s přestavbou mužstva po sestupu z Premier League a urychlit návrat do nejvyšší anglické soutěže. S odvoláním na informované zdroje o tom informovala agentura Bloomberg.
Podle zdrojů obeznámených s jednáním zatím není konečná výše půjčky definitivně stanovena. O podobě financování se stále jedná. Mluvčí Daniela Křetínského ani West Hamu se ke spekulacím odmítli vyjádřit.
Křetínský si v červnu zajistil navýšení svého podílu ve West Hamu z přibližně 27 na 43 procent odkupem akcií od Vanessy Goldové, dcery zesnulého spolumajitele Davida Golda. Po dokončení transakce se stane největším akcionářem londýnského klubu. Už při oznámení obchodu obě strany uvedly, že změna vlastnické struktury má umožnit poskytnutí dalšího kapitálu, který klub potřebuje.
Klub se propadl do vysoké ztráty
West Ham se po sestupu z Premier League dostal pod výrazný finanční tlak. Vedle nižších příjmů z televizních práv a komerčních smluv hospodaří také s rostoucími ztrátami. Podle účetní závěrky zveřejněné v britském obchodním rejstříku Companies House vzrostla ztráta před zdaněním ve finančním roce končícím 31. května 2025 na 108,8 milionu liber z předchozích 58,5 milionu liber. Důvodem byly mimo jiné nižší příjmy z přestupů hráčů.
Právě proto Křetínský podle Bloombergu hledá způsob, jak klubu zajistit prostředky na příchod nových fotbalistů, kteří by pomohli k rychlému návratu mezi anglickou elitu.
Pomoci mohou i přestupy hráčů
Finanční situaci West Hamu by mohl částečně zlepšit také prodej záložníka Mateuse Fernandese do Tottenhamu. Podle dostupných informací by londýnský rival mohl za hráče zaplatit kolem 85 milionů liber. Další významné přestupy nejsou vyloučené, protože o některé opory klubu mají zájem týmy z Premier League.
Křetínský a Vanessa Goldová už dříve uvedli, že jejich cílem je stabilizovat hospodaření West Hamu, udržet co nejvíce klíčových hráčů a pod vedením trenéra Nuna Espírita Santa vybojovat okamžitý návrat do Premier League.
Klub zároveň oznámil, že si fanoušci na příští sezonu pořídili více než 42 tisíc permanentních vstupenek. Jejich prodej představuje pro West Ham další důležitý zdroj příjmů.