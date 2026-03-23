Lékař Paseka spouští kliniku na dlouhověkost v Praze. Spoluzakladatelem je i Daniel Křetínský
- Miliardář Daniel Křetínský spouští s lékařem Jiřím Pasekou v Praze ambiciózní healthcare kliniku, která slibuje nový přístup ke zdraví.
- HX Clinic chce pomocí dat, špičkové diagnostiky a individuálních protokolů odhalovat problémy dříve, než se projeví.
- Za projektem stojí nejen velké peníze, ale i rychle rostoucí globální trend, který může zásadně změnit péči o zdraví.
Jeden z nejbohatších Čechů Daniel Křetínský otevírá kliniku zaměřenou na dlouhověkost. Pražskou HX Clinic vede z pozice CEO člen jeho širšího příbuzenstva, lékař Jiří Paseka, se kterým dali dohromady základní myšlenku projektu. HX Clinic zahajuje pilotní provoz v dubnu, v polovině května pak otevře široké veřejnosti. Cílem je ošetřit během dvou let kolem dvou a půl tisíce pacientů.
Klinika sídlí v pražském Hagiboru. Daniel Křetínský i Jiří Paseka o vzniku zařízení specializovaného na dlouhověkost začali uvažovat zhruba před dvěma lety. V debatách prý hledali systematičtější, vědečtější a přesnější model péče o zdraví, než jaký potkali kdekoliv jinde. Když byl nápad na světě, přesvědčit Daniela Křetínského k investici už nebylo podle Jiřího Paseky těžké. „Přemýšleli jsme o tom, co současné systémy nepokrývají a co by přitom mělo největší dopad na zdraví našich klientů,“ popisuje.
Sám Daniel Křetínský pak o své investici i motivaci pustit se do oboru preventivní medicíny promluví na konferenci Shifts konané 28. dubna v hotelu Clarion.
Specifikem kliniky jsou protokoly, tedy postupy, jak s pacienty individuálně pracovat. „Daniel má vysoké nároky jak na sebe, tak na systém i lidi kolem něj. Stejné to je i u zdravotní péče,“ vypráví Jiří Paseka o metodice HX Continuum, jak si klinika svůj program pojmenovala.
Dlouhodobé sledování stavu
Smyslem konceptu doladěného vědeckou radou je dlouhodobé sledování zdravotního stavu a upozorňování pacientů na změny, které lékař běžně neodhalí nebo jim nepřisuzuje velkou váhu, protože z hlediska medicíny ještě nepřešly v onemocnění.
HX Clinic k tomu má tým fyzioterapeutů, specialistů na duševní zdraví, nutričních poradců a v případě potřeby i odborníky na kardiologii, urologii a dermatologii. Specialisty z dalších oborů má pak smluvně zajištěné v jiných zařízeních.
„Vyšetření míří na prvotní příčiny a základní klíčové oblasti tak, aby to pro klienta bylo efektivní. Výstupem bude soubor dat podpořený historií pacienta a měřením pomocí senzorů. Na základě toho doporučíme dlouhodobou strategii péče o zdraví. A pokud s námi klient zůstane, budeme ji sledovat a aktualizovat,“ popisuje Jiří Paseka.
Nejde tedy o dlouhověkost ve smyslu umělého prodlužování života, výsledkem má být dobrá kondice klientů i v pozdějším věku.
Lékaři na klinice stanoví VO₂ max, tedy klíčový parametr ukazující maximální množství kyslíku, které tělo dokáže využít během intenzivní fyzické zátěže. Přístroj DEXA pak umožňuje přesně sledovat poměr svalů a tuku, což je silný prediktor metabolického zdraví a dlouhověkosti. Klinika nabízí i stomatologické vyšetření a rentgen pro prevenci zánětů v ústech, což má přesah až ke kardiovaskulárnímu systému nebo metabolickému zdraví.
Na pacienty čeká i vyspělá fyziodiagnostika, například měření síly svalových skupin, balanční plošina nebo hodnocení síly stisku ruky, ze kterého dnes lékaři dokážou odhadnout například kardiovaskulární kondici. Samozřejmostí jsou běžná vyšetření typu EKG či měření krevního tlaku.
Vše má samozřejmě i svůj byznysový smysl. Celkové světové financování longevity v roce 2024 činilo 8,49 miliardy dolarů, což je nárůst oproti 3,82 miliardy v roce 2023. Výhled pak dosahuje až 1,9 bilionu dolarů do roku 2034.
Lídrem oboru jsou USA. Podle reportu společnosti Longevity Technology ve Spojených státech sídlí 57 procent společností zabývajících se dlouhověkostí, které se podílejí 84 procenty na celkovém objemu světových tržeb. Po USA je pak na 800 specializovaných klinik zaměřujících se na aplikaci poznatků z oboru prodloužení života.
Daniel Křetínský je spolumajitelem mediální skupiny Czech News Center, vydávající mimo jiné titul e15.