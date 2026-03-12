Křetínský vstupuje do podniku s Vítkem. Borenstein z Karlín Group mu prodal pozemky v Holešovicích
- Karlín Group developera Serge Borensteina prodala svůj podíl na společném podniku u severního vestibulu metra Nádraží Holešovice.
- Kupcem je EP Real Estate Daniela Křetínského, která už v místě část pozemků vlastní. Kupní cenu strany nezveřejnily.
- Okolí nádraží a stanice metra čeká v příštích letech bouřlivý rozvoj.
Karlín Group se rozhodla prodat svůj podíl na společném podniku Nové Holešovice, kde jsou dalšími společníky pražský dopravní podnik a CPI Property Group Radovana Vítka. Prodej podílu na pozemcích v Holešovicích potvrdil redakci e15 přímo Serge Borenstein z Karlín Group. „Smlouvu o prodeji pozemků společnosti EP Real Estate jsme podepsali ve čtvrtek ráno,“ uvedl Borenstein.
Jeho jméno je už více než dvacet let spojené především s obnovou Karlína. Významným vlastníkem pozemků byl dosud právě i v okolí Nádraží Holešovice. I po prodeji podílu na společném podniku si ale Karlín Group nechá své pozemky u jižního vestibulu metra.
Křetínského EP Real Estate už v Holešovicích pozemky vlastní dlouhodobě. EPH je tu získala v rámci svých energetických nebo sportovních aktivit, a to například bývalou elektrárnu. V Bubnech se účastní vzniku nové čtvrti a Křetínského díl má velikost až 300 tisíc metrů čtverečních hrubé podlahové plochy.
„EP Real Estate využila předkupní právo k tomuto podílu, což nám dává smysl vzhledem k našemu developmentu brownfieldu v Holešovicích,“ řekl e15 Daniel Častvaj, mluvčí EP Equity Investment, jejíž součástí je i společnost EP Real Estate. Křetínský je také vlastníkem Czech News Center, vydavatele e15.
Komplikovaný společný podnik
Pražští radní loni po více než roce debat umožnili prodej pozemků v okolí stanice metra Nádraží Holešovice. Ty pražský dopravní podnik prodá společnosti Nové Holešovice, která byla dosud společnou firmou dopravního podniku a developerů Karlín Group a CPI Property Group. Místo Karlín Group teď bude ve společném podniku vystupovat Křetínského EP Real Estate. Společná firma má uskutečnit revitalizaci stanice a výstavbu v jejím okolí. Příprava záměru se zasekla poté, co Piráti předloni odmítli záměr prodeje pozemků podpořit s odkazem na kauzu Dozimetr, která se Nových Holešovic také týkala.
„Účast EP Real Estate na společném podniku představuje další scelení vlastnických práv k pozemkům v dané oblasti, což je pro efektivní masterplan budoucí zástavby klíčové. Karlín Group se bude i nadále podílet na dokončení běžícího mezinárodního workshopu a z něj vyplývajícího masterplanu. Cílem je, aby výsledná podoba projektu skutečně naplnila potenciál společného podniku, jehož vznik Karlín Group před osmi lety iniciovala,“ uvedl společník Karlín Group Jan Ludvík.
Momentálně se dotahuje urbanismus celého území a masterplan bloků. Jde o rozmanité území, které zahrnuje severní vestibul metra. Tam se nacházejí pozemky, které do společného podniku převedl Karlín Group i dopravní podnik a na nichž se nyní podílí i EP Real Estate. Naproti tomu Karlín Group vlastní i další pozemky v blízkosti jižního vestibulu, kam ale společný podnik nezasahuje. Zároveň CPI vlastní další rozsáhlé pozemky v těsném sousedství.
„Pro dopravní podnik je to dream deal, protože dostane za své pozemky zaplacenou tržní cenu odvíjející se od realizovatelných kapacit, nebude se muset investičně podílet na projektu, ale zároveň z něj bude mít jako akcionář užitek. Veškeré financování s velice nízkým úročením jde za soukromými firmami, dopravní podnik na konci pouze realizuje zisk. Zároveň však po celou dobu projekt kontroluje a koriguje z hlediska potřeb provozu MHD,“ řekl Ludvík.