Apple už není nejhodnotnější firmou. Jak vypadá nový žebříček nejdražších značek světa?
- Technologické firmy mění pravidla globální ekonomiky rychleji než kdy dřív.
- Investice do umělé inteligence začínají rozhodovat o tom, kdo ovládne další dekádu.
- Některé značky rostou rekordním tempem, jiné i přes miliardové zisky ztrácejí pozici.
Americké značky stále dominují i ve 21. vydání žebříčku Kantar BrandZ Global TOP 100. Podle dat výzkumné společnosti Kantar se pořadí nejhodnotnějších firem oproti minulému roku výrazně změnilo. Tři společnosti vůbec poprvé překonaly hranici hodnoty jednoho bilionu dolarů. Podívejte se na žebříček deseti nejcennějších firem světa, jehož výsledky má redakce e15 exkluzivně k dispozici.
10. McDonald’s
Hodnota značky:235 miliard dolarů
I letos se v žebříčku umístil král rychlého občerstvení McDonald's. Značka má hodnotu 235 miliard dolarů a meziročně vzrostla o šest procent. Oproti minulému roku firma spadla o dvě příčky, přesto si dál drží pozici jedné z nejhodnotnějších spotřebitelských značek díky silnému globálnímu postavení a výsledkům napříč trhy.
Firmě pomohl především další rozvoj digitálních služeb, mobilních aplikací a věrnostních programů, které tvoří stále větší část tržeb. McDonald's zároveň pokračoval v rozšiřování levnějších menu a zaměřil se na zákazníky citlivé na inflaci a rostoucí ceny potravin. Významnou roli hrála také silná pozice značky na americkém trhu i pokračující expanze v Asii.
9. Oracle
Hodnota značky: 235,8 miliardy dolarů
Těsně před McDonald's se umístil jeden z předních poskytovatelů softwarových řešení Oracle. Hodnota firmy vzrostla o 10 procent. Společnost v roce 2025 oznámila spolupráci s OpenAI a SoftBank na vývoji projektu Stargate, v jehož rámci soukromé firmy slíbily investovat 500 miliard dolarů do infrastruktury pro umělou inteligenci. Oracle zároveň těžil z rostoucího cloudového byznysu a datových center. Investoři začali firmu vnímat jako důležitého hráče v AI závodě vedle Microsoftu nebo Amazonu.
Na konci března letošního roku však Oracle oznámil rozsáhlé propouštění. Firma plánuje zrušit přibližně 30 tisíc pracovních míst, přičemž uvolněné prostředky chce využít na další investice do rozvoje AI infrastruktury a datových center.
8. Tencent
Hodnota značky: 251,5 miliardy dolarů
Jedinou společností se sídlem mimo Spojené státy americké, která se umístila v první desítce, je čínský gigant Tencent. Naposledy se v žebříčku objevil v roce 2023. Meziroční hodnota firmy stoupla o 45 procent na 251,5 miliardy dolarů. Hodnotu značky podpořil především růst herního segmentu, online reklamy a sociálních sítí v čele s aplikací WeChat.
Firma zároveň výrazně investovala do umělé inteligence a cloudových služeb. Čínské technologické společnosti se po období regulatorních zásahů postupně stabilizovaly a Tencent začal znovu růst i díky silnější domácí spotřebě. Důležitou roli hrálo také rozšiřování AI funkcí v komunikaci, reklamě a digitálním obsahu. Podle společnosti Kantar stojí růst čínských firem na schopnosti jednat včas podle toho, co má pro značku skutečný význam.
7. Instagram
Hodnota značky: 286,1 miliardy dolarů
Stejně jako minulý rok se na sedmém místě umístila sociální síť Instagram ze skupiny Meta. Její hodnota letos dosáhla 286,1 miliardy dolarů, což představuje meziroční růst o 25 procent. Sociální síť dál těžila z popularity mezi mladší generací a z rostoucí role influencer marketingu. Významný dopad mělo i zapojení AI nástrojů společnosti Meta, které pomáhají s doporučováním obsahu nebo cílením reklamy.
6. Facebook
Hodnota značky: 366,6 miliardy dolarů
Facebook zůstává jednou z nejsilnějších digitálních platforem světa, i když jeho růst už není tak dynamický jako u mladších sociálních sítí. Podobně jako u Instagramu se sociální síť Facebook oproti minulému roku v žebříčku nepohnula. Meziročně její hodnota vzrostla o 22 procent na 366,6 miliardy dolarů. Mateřská společnost Meta dál investovala miliardy dolarů do umělé inteligence a rozvoje reklamních systémů. Přestože Meta v minulých letech čelila kritice kvůli ochraně dat nebo regulaci sociálních sítí, reklamní byznys zůstává mimořádně silný.
Přestože firma dál rostla, projekt Metaverse zaměřený na virtuální realitu postupně ustoupil do pozadí. Společnost Meta zároveň oznámila, že propustí přibližně deset procent svých zaměstnanců v rámci další restrukturalizace a přesunu investic směrem k umělé inteligenci.
5. Nvidia
Hodnota značky: 814,9 miliardy dolarů
Největším skokanem v první desítce je Nvidia, která meziročně zvýšila svou hodnotu o 60 procent na 814,9 miliardy dolarů. Firma se stala jedním z největších vítězů boomu kolem umělé inteligence. Její procesory dnes využívají prakticky všechny největší AI firmy včetně OpenAI, Microsoftu nebo Amazonu. Nvidia díky tomu výrazně posílila nejen finančně, ale i symbolicky jako firma stojící v centru AI revoluce. Podle společnosti Kantar má Nvidia nakročeno k tomu, aby byla další firmou, která překročí hranici jednoho bilionu dolarů.
Firma letos masivně rozšířila své investice napříč celou AI infrastrukturou a jen v roce 2026 oznámila investiční závazky přesahující 40 miliard dolarů. Nvidia investuje nejen do výrobců technologií, ale i do firem, které následně využívají její čipy a datová centra. Mezi největší investice patří 30 miliard dolarů do společnosti OpenAI nebo miliardové dohody s firmami zaměřenými na datová centra, optické technologie a cloudovou infrastrukturu.
4. Amazon
Hodnota značky: 1,022 bilionu dolarů
První společností v žebříčku, která překonala hranici jednoho bilionu dolarů, se stal Amazon. Jeho hodnota oproti minulému roku vzrostla o 18 procent na 1,022 bilionu dolarů. Klíčovou roli hrála divize AWS, která dál rostla díky poptávce po AI infrastruktuře.
Firma zároveň investovala do vlastních AI nástrojů a automatizace logistiky. Výrazně rostl také reklamní segment Amazonu, který se stal jedním z nejvýnosnějších byznysů společnosti. Silná značka a dominantní postavení v online nakupování pomohly Amazonu udržet se mezi největšími firmami planety.
3. Microsoft
Hodnota značky: 1,111 bilionu dolarů
Další firmou, která se vyšplhala na hodnotu vyšší než jeden bilion dolarů, se stal technologický gigant Microsoft. Společnost meziročně vzrostla o 26 procent na 1,111 bilionu dolarů. Těží z masivního rozvoje AI nástrojů Copilot. Firma integrovala umělou inteligenci prakticky do všech svých hlavních produktů, od Windows po kancelářský balík Office.
Klíčovou roli dál hraje partnerství s OpenAI, do kterého Microsoft v posledních letech investoval více než 13 miliard dolarů. Firma zároveň rozšiřuje vlastní AI infrastrukturu a snaží se upevnit svou pozici jednoho z hlavních poskytovatelů cloudových služeb pro firmy vyvíjející umělou inteligenci.
2. Apple
Hodnota značky: 1,38 bilionu dolarů
Apple po čtyřech letech přišel o své prvenství a spadl na druhé místo. Firma zaznamenala růst o pouhých šest procent na 1,38 bilionu dolarů. Společnost sice přišla o první místo, ale dál patří mezi nejsilnější značky světa. V posledních měsících se soustředila hlavně na rozvoj platformy Apple Intelligence a nových AI funkcí pro iPhone, Mac nebo Siri.
V dubnu letošního roku firma oznámila konec éry Tima Cooka. Zpráva vyvolala otázky ohledně budoucího vedení společnosti Apple a její další strategie v oblasti umělé inteligence nebo hardwaru.
1. Google
Hodnota značky: 1,484 bilionu dolarů
Na první místo letošního žebříčku se dostal Google, který předstihl Apple a stal se nejhodnotnější značkou světa. Společnost oproti minulému roku vzrostla o 57 procent na 1,484 bilionu dolarů. Na první příčce byla naposledy v roce 2018. Firma dál těžila především z dominantního postavení ve vyhledávání a online reklamě, zároveň ale výrazně posílila svou pozici v oblasti umělé inteligence.
Velký dopad mělo rozšiřování AI modelu Gemini do služeb jako Vyhledávání, Gmail, Dokumenty nebo Android. Google zároveň pokračoval v investicích do cloudového byznysu a datových center, která mají pokrýt rostoucí poptávku po AI výpočtech. Významnou roli sehrála i společnost DeepMind, která se podílí na vývoji pokročilých AI systémů.
Firma se zároveň snažila reagovat na rostoucí konkurenci ze strany OpenAI nebo Microsoftu. Google plánuje investovat až 40 miliard dolarů do firmy Anthropic, která patří mezi hlavní konkurenty OpenAI. Do firmy už vložil několik miliard dolarů a zároveň jí poskytuje výpočetní výkon i cloudovou infrastrukturu prostřednictvím Google Cloud.