IKEA vytahuje hravý design. Novou kolekcí chce zaujmout zákazníky s menšími byty i v době útlumu trhu
- IKEA představila novou kolekci, která kombinuje barevný design a multifunkčnost.
- Nábytkářský trh přitom čelí ochlazení a tlakům na ziskovost i ceny materiálů.
- Jedna z designérek kolekce se při tvorbě mimo jiné inspirovala českým Večerníčkem.
IKEA uvádí novou kolekci PS 2026, kterou sama označuje za jednu z nejodvážnějších designových řad posledních let. Série 44 produktů staví na kombinaci multifunkčnosti a hravosti a zahrnuje například nafukovací křeslo, otočnou lampu nebo nábytek, který lze skládat, zavěsit na stěnu či proměnit v lůžko pro hosty. Švédský řetězec tím reaguje i na trend menších domácností, kde zákazníci hledají řešení pro omezený prostor.
Novinka přichází v době, kdy nábytkářský trh v Česku výrazně zpomaluje. Jak upozornila e15, zisky IKEA v tuzemsku podle nedávno zveřejněné výroční zprávy druhým rokem po sobě klesaly, a to navzdory rekordním tržbám. Celý sektor zároveň čelí dražším vstupům, od logistiky přes dřevotřísku až po plasty a textilie. Výrobci i prodejci upozorňují, že zákazníci jsou citlivější na cenu a nákupy více zvažují.
Finanční ředitel IKEA pro e15 uvedl, že firma část rostoucích nákladů na materiály a dopravu nepřenáší plně do cen pro zákazníky, což se propsalo do poklesu ziskovosti. V nové kolekci má například nafukovací křeslo s ocelovou konstrukcí stát 3490 korun, závěsná skládací židle 1290 korun a otočná stojací lampa od designéra Lexe Potta 999 korun.
Večerníček jako inspirace
Součástí konceptu kolekce IKEA PS, která vznikla už v polovině 90. let jako experimentálnější platforma značky, je důraz na dostupnost a praktičnost. „Základní myšlenkou IKEA PS je, že jednoduchost nemusí být nudná. Naopak může ukázat design v jeho nejčistší a nejzajímavější podobě,“ uvedla kreativní vedoucí IKEA of Sweden Maria O’Brian. Kolekce podle ní pracuje s více funkcemi v jednom produktu.
Jednou z designérek letošní řady je Marta Krupińska, která při návrzích čerpala inspiraci z českého prostředí a dětských vzpomínek. „Vás Čechy nazývám ‚svými sousedy‘, protože jsem se narodila v polské Ratiboři, která je jen kousek od hranic. Díky této blízkosti jsem se jako dítě dostala k českému televiznímu vysílání a každý večer se sourozenci sledovala Večerníček. Mým nejoblíbenějším byli jednoznačně Pat a Mat. Díky Večerníčku mám krásné vzpomínky na dětství a dodnes je mi inspirací k tvorbě,“ říká Krupińska.
VIDEO: Český TON dodává nábytek pro Starbucks v USA, řetězec převzal český design, říká majitel firmy v pořadu FLOW.