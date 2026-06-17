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Majitel Seznamu Lukačovič má další rostoucí byznys. Windy se blíží půl miliardě a generuje zisk

Firma Iva Lukačoviče má desítky milionů uživatelů měsíčně a vystačí si s 34 zaměstnanci. 

Firma Iva Lukačoviče má desítky milionů uživatelů měsíčně a vystačí si s 34 zaměstnanci.  Zdroj: Tereza Kovandová

Jan Sedlák
Jan Sedlák
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  • Služba Windy loni zvýšila tržby na 405 milionů korun a vydělala přes 72 milionů. 
  • Firma Iva Lukačoviče má desítky milionů uživatelů měsíčně a vystačí si s 34 zaměstnanci. 
  • Vedle předplatného roste i díky akvizicím, loni převzala švýcarskou meteorologickou firmu Meteoblue. 

Miliardář Ivo Lukačovič má vedle stabilně rostoucího a silného Seznamu další aktivum vydělávající slušné peníze. Služba Windy, kterou stejně jako Seznam ovládá skrze švýcarskou společnost Masaryk Holding, se v tržbách pomalu blíží půl miliardě korun. Podařilo se jí rovněž stabilizovat čistý zisk, který už se pohybuje ve vyšších desítkách milionů korun. A to při pouhých 34 zaměstnancích. 

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