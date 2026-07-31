Tesco už si najalo bankéře na odchod z Česka. Cena by měla přesáhnout deset miliard
- Odchod britské sítě Tesco z Česka dostává obrysy.
- Britský řetězec si pro prodej najal renomované bankéře.
- Hodnota českého byznysu může podle poradců dosáhnout až patnácti miliard korun.
Prodej jednoho z největších tuzemských zaměstnavatelů dostává čím dál konkrétnější kontury. Když server Financial Times na začátku července psal o možném odchodu Tesca z českého trhu, řada odborníků informaci shazovala s tím, že trh o takové možnosti spekuluje již delší dobu. Nyní se ale tento záměr skutečně formalizuje. Podle informací serveru Mergermarket už britská skupina najala bankéře ze Citigroup a Goldman Sachs, aby jí s prodejem pomohli.
Ani Tesco, ani finanční skupiny se k informacím nechtějí vyjádřit. Redakci e15 nicméně spuštění prodejního procesu potvrdil zdroj z trhu fúzí a akvizic. Ten také uvedl, že už existuje oficiální dokument, který bankéři rozesílají potenciálním zájemcům a dalším poradcům. Nejde jen o stručný teaser, ale o rozsáhlejší dokument podobný informačnímu memorandu, který obsahuje popis struktury prodeje i klíčové finanční ukazatele a výhledy.
Prodej dvou balíčků
Tesco má podle něj v plánu prodat českou a slovenskou část jako jeden balíček a zvlášť pak prodejny v Maďarsku. Zatímco česko-slovenský trh má 363 prodejen, ten maďarský 198.
Samotný český byznys, který zaměstnává zhruba sedm tisíc lidí, loni utržil 1,6 miliardy eur a letos to má být podle dokumentu o 200 milionů eur více. Slovensko má po tyto dva roky stagnovat na úrovni 1,7 miliardy eur.
U provozního zisku je vidět, jak zostřené konkurenci Tesco v Česku musí čelit. Loni tu firma ukazatel EBITDA vytáhla pouze k 75 milionům eur a letos to má zopakovat. Na Slovensku přitom zisk činil 120 milionů eur, tedy skoro o dvě třetiny více. Letos má však hodnota klesnout na 100 milionů eur.
Složité postavení na trhu je také důvod, proč podle expertů nebude jednoduché středoevropský byznys Tesca prodat. V Česku velmi konkurenčnímu oboru dominují německé řetězce typu Kaufland a Lidl a nezanedbatelnou část tržeb si od pandemie koronaviru ukusují také online obchody. Nevýhodou pro Tesco může být i více typů prodejen.
„Má jak nejmenší, tak velké obchody. To je manažersky mnohem náročnější uřídit než v případě jedné typizované prodejny,“ říká zdroj z trhu, který si nepřál být jmenován. Velké řetězce podle něho navíc musejí investovat souhrnně desítky miliard korun ročně, jinak by je konkurence převálcovala.
Rozmanitá síť prodejen nemusí být jen jednou z příčin slabších hospodářských výsledků, může komplikovat i samotný prodej. Jeden z potenciálních zájemců, kterého redakce e15 oslovila, uvedl, že transakci sleduje. Zájem by však měl případně pouze o omezený počet prodejen stejného typu.
Posílí Kaufland či Lidl?
Mezi možné uchazeče na česko-slovenském trhu patří podle Mergermarketu také skupina Schwarz, mateřská společnost řetězců Kaufland a Lidl. Ani pro ni by však podle nejmenovaného potenciálního zájemce nemusela akvizice celého balíku dávat smysl. Provozuje totiž velmi rozsáhlou síť prodejen už nyní. Navíc je otázkou, zda by antimonopolní úřad převzetí všech obchodů největším hráčem na českém trhu povolil.
O expanzi na Slovensku zase usiluje polská síť Biedronka, která tam provozuje momentálně už 17 prodejen. Analytici společnosti AlphaValue ji dokonce označili za nejpřirozenějšího nástupce Tesca. Zároveň však dodávají, že cena za celý balík obchodů by pro ni mohla být příliš kapitálově náročná. Kupcem se tak může stát nakonec i investor, který si věří, že prodejny dokáže šikovně rozdělit do atraktivnějších balíčků a prodat je postupně se ziskem odděleně.
Jisté je, že transakce to nebude jednoduchá. Zdroj, který má k dispozici oficiální prodejní dokumentaci, navíc připomíná, že akcie Tesca se na londýnské burze obchodují za více než osminásobek EBITDA. Na management proto podle něho bude velký tlak, aby se cena středoevropských trhů od této valuace příliš nelišila. Takový násobek by jen český trh ocenil na 600 milionů eur, tedy v přepočtu na 14,5 miliardy korun. Jde o takzvanou enterprise value, tedy bez započtení dluhů a vlastních finančních prostředků prodávané firmy.
Partner poradenské společnosti Moore Czech Republic Petr Kymlička nicméně prodejní cenu vidí níže. „U tuzemského byznysu Tesco očekávám uplatnění tržního multiplikátoru v rozmezí 6- až 8násobku ukazatele EBITDA. Horní hranice by byla dosažitelná snad jen při významném zájmu strategických kupců, kteří by v transakci spatřovali významný synergický potenciál. Maloobchod s potravinami je sice odolný a generuje stabilní cash flow, ale jeho valuaci limitují nízké marže, silná konkurence a vysoká kapitálová náročnost,“ hodnotí Kymlička.
V Česku je největším řetězcem z pohledu tržeb Lidl, který v tomto ukazateli atakuje hranici stovky miliard korun. Následují ho řetězce Kaufland, Albert a Penny.