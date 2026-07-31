První elektromobil od Ferrari měl být propadák. Teď jeho prodeje všechny překvapily
- Navzdory úvodní kritice nový model Ferrari Luce výrazně překonává skeptické prodejní předpovědi.
- Ferrari elektromobilem zaplnilo mezeru ve své nabídce; sází na Čínu a Silicon Valley.
- Automobilka nově vykázala několikaprocentní růst tržeb i zisků a očekává dlouhodobý zájem o své vozy.
Ferrari se během pouhých dvou měsíců od představení nového modelu Luce podařilo dosáhnout prodejního cíle, který si automobilka původně vytyčila do konce letošního roku. Uvedl to britský deník Financial Times. Původně výrobce předpokládal, že do zimy zvládne prodat maximálně 500 kusů, ale nakonec tohoto milníku dosáhl už na začátku července. Stalo se tak navzdory očekáváním nejen ze strany samotné automobilky, ale i odborné veřejnosti a investorů.
Luce představuje zcela první čistě elektrický automobil pocházející z italského Maranella. Když ho výrobce představil na konci května, vyvolal nemalou kontroverzi. Sociální sítě se zaplnily kritikou kvůli odklonu od tradiční image značky, která je spojená se spalovacími motory nebo kvůli designu, který vznikl ve spolupráci se studiem bývalého designéra Applu Jonyho Iveho. Bývalý šéf Ferrari Luca Cordero di Montezemolo dokonce vyzval k tomu, aby z kapoty tohoto modelu byl odstraněn pro značku charakteristický černý kůň.
Na kontroverzi reagovaly i akciové trhy. V důsledku představení Luce se akcie ikonické závodní značky na newyorské burze propadly o více než pět procent, na té milánské dokonce o osm.
Nový model byl odhalen v době, kdy je podle analytiků trh s luxusními sportovními elektroauty neprobádaným a riskantním územím. Například konkurenční Lamborghini upustilo od plánů uvést vlastní elektromobil kvůli nezájmu ze strany svého zákaznického jádra. Nejistotu zdánlivě vnímalo i Ferrari, které odhalení svého dalšího elektrického vozu posunulo kvůli slabému zájmu minimálně na rok 2028. Luce nemělo přilákat výraznou poptávku, spíš mělo jít o ukázku technických dovedností firmy. Nově zveřejněná čísla jsou tak velkým překvapením.
„Běžný“ sporťák pro nové miliardáře
Jednou z motivací pro vytvoření Luce byla pro Ferrari snaha oslovit novou generaci ultrabohatých, zejména těch, kteří pocházejí ze Silicon Valley nebo z Číny. Tedy skupinu, která pro značku nepředstavuje typickou klientelu holdující řvoucím motorům a která už nyní preferuje elektromobily. Nově zveřejněné prodejní statistiky ukazují, že se tato sázka vyplatila. Zájem o elektrický sporťák podle Financial Times ženou právě tyto skupiny, přičemž klíčovým zdrojem poptávky je právě Čína.
Podle Michala Dokoupila, vedoucího technického oddělení časopisu Svět motorů, zájem z těchto trhů o elektromobil od Ferrari dává smysl. Jak Čína, tak americká Kalifornie se vyznačují pokročilým stavem potřebné infrastruktury; zároveň prý Číňané mnohem snáze přijímají změny a novinky na automobilovém trhu.
Luce je nejen prvním elektromobilem Ferrari, ale také prvním pětimístným vozem v historii značky. Má dojezd 530 km a maximální rychlost 310 km/h. Jeho cenovka začíná na 550 tisících eurech, tedy přibližně na 13,5 milionu korun. Jedná se tak o jeden z nejdražších aktuálně nabízených modelů.
Dokoupil uvádí, že právě odlišnost Luce stojí za jeho úspěchem. „Negativní reakce byly převážně od lidí, kteří si sami žádné Ferrari nekoupí. Jeho zákazníci vědí, že s každým novým modelem mohou čekat něco nového. Značka často mění design a přináší nějaké kontroverzní modely. Kdyby udělali obyčejný supersport, takový zájem by o to nebyl,“ míní Dokoupil.
Elektromobilu se navíc daří doplňovat stávající nabídku. „Je úplně jiný a pro mnoho zákazníků Ferrari je to možná něco, co jim v portfoliu scházelo. Je to v podstatě auto, které je využitelné na každý den,“ dodává Dokoupil.
Ferrari pro Luce zvolilo i zajímavou a viditelnou marketingovou kampaň. Za volant vozu, jehož název v italštině znamená „světlo“, například před kamerami v květnu usedl papež Lev XIV.
Ferrari se daří, čeká větší růst
Italská automobilka ve čtvrtek zveřejnila své finanční výsledky za druhé čtvrtletí letošního roku. Podle uvedených dat zažila za poslední rok viditelný růst. Tržby se firmě zvedly o osm procent na asi 1,9 miliardy eur (necelých 46 miliard korun), přičemž firma zaznamenala čistý zisk ve výši 463 milionů eur, tedy přes 11 miliard korun. To je přibližně devítiprocentní nárůst oproti stejnému období v předešlém roce.
Podle Ferrari za pozitivním vývojem stojí rostoucí zájem o personalizaci aut ze strany zákazníků i stabilní a udržitelná poptávka – společnost tvrdí, že má zajištěné objednávky na celý rok 2027. V důsledku nových výsledků firma už na konci druhého kvartálu zvedla svůj odhad celoročních tržeb na 7,6 miliardy eur, tedy o 100 milionů více, než uváděla ve svých původních vyhlídkách.