Strnadova CSG staví v Česku centrum pro pohony dronů. Práci v něm najde sto specialistů
- Zbrojařský holding Czechoslovak Group (CSG) buduje ve Středočeském kraji nové technologické centrum dceřiné společnosti AviaNera Technologies, které nabídne práci až stovce odborníků.
Centrum se zaměří na vývoj, digitalizaci a automatizaci výroby pokročilých pohonných systémů pro drony s cílem vytvořit know-how pro expanzi v Česku i v zahraničí.
Výzkumné centrum navazuje na srbskou akvizici MUST Solutions a poslouží jako základ širší mezinárodní platformy CSG s plánovanou výrobou v Indii nebo Spojených arabských emirátech.
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) buduje ve Středočeském kraji technologické centrum společnosti AviaNera Technologies pro pokročilé pohonné systémy dronů. Najde v něm uplatnění až 100 specialistů, technologů, procesních inženýrů a dalších odborníků. Holding o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Přesné umístění centra v této fázi projektu zatím nezveřejňuje.
Technologické centrum se v první etapě zaměří na rozvoj technologií a průmyslových kompetencí ve výrobě pokročilých pohonných jednotek pro bezpilotní letecké systémy. Součástí projektu je budování technologického zázemí, příprava odborných týmů a ověřování moderních průmyslových postupů, které budou tvořit základ dalšího rozvoje společnosti v Česku i v zahraničí.
Prostřednictvím dceřiné společnosti AviaNera Technologies, kterou založila CSG loni, chce skupina vybudovat výrobní platformu pohonných systémů pro bezpilotní prostředky na několika kontinentech. Po akvizici společnosti MUST Solutions v Srbsku koncem loňského roku nyní CSG buduje ve Středočeském kraji technologické centrum zaměřené na průmyslovou přípravu, technologický rozvoj a budování výrobních kompetencí.
Technologická společnost nové generace
„Naší ambicí nikdy nebylo stát se pouze výrobcem proudových motorů. Budujeme technologickou společnost nové generace, která propojuje vlastní vývoj, pokročilé průmyslové technologie, digitalizaci a automatizaci. České technologické centrum bude důležitou součástí této dlouhodobé strategie a vytvoří referenční koncept, jehož know-how budeme postupně přenášet i do dalších zemí,“ uvedl majitel skupiny Michal Strnad.
V centru se nyní připravují budoucí odborné týmy a ověřují se technologické a výrobní procesy. AviaNera využívá pilotní pracoviště, na němž testuje organizaci výrobních procesů, nastavuje standardy kvality a připravuje zaměstnance pro další fáze rozvoje projektu. Nové technologické centrum bude rozvíjet moderní průmyslové postupy založené na vysoké míře digitalizace, automatizace a důsledném řízení kvality.
Vyvinout špičkovou technologii je podle generálního ředitele AviaNera Technologies Pavla Čechala jen první krok, skutečnou konkurenční výhodou je schopnost převést ji do efektivního průmyslového prostředí při zachování nejvyšších standardů kvality. Středočeské technologické centrum je součástí širší strategie CSG budovat prostřednictvím AviaNera mezinárodní technologickou platformu zaměřenou na pokročilé pohonné jednotky dronů, jejich vývoj a sériovou výrobu. Výzkumné a vývojové aktivity skupiny se opírají o společnost MUST Solutions v Srbsku. Další rozvoj výrobních aktivit AviaNera je plánován mimo jiné v Indii a Spojených arabských emirátech.
CSG je přední evropská obranná průmyslová skupina, nejvyšší vedení sídlí v Praze. Výrobní závody má ve Spojených státech, Británii, Španělsku, Itálii, Německu, Česku, na Slovensku, v Srbsku a Indii. Zaměstnává více než 14 tisíc lidí, loni vykázala tržby 6,7 miliardy eur (v přepočtu 162 miliard korun). S akciemi CSG se obchoduje na amsterodamské a pražské burze.