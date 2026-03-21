Musk podvedl investory Twitteru. Hanil ho, aby ho mohl koupit za nižší cenu, rozhodl soud
- Federální soud v San Franciscu rozhodl, že Elon Musk úmyslně podvedl investory Twitteru (dnes X) lživými tvrzeními o falešných účtech, aby snížil prodejní cenu.
- Výše odškodného pro akcionáře za umělé srážení hodnoty akcií v průběhu pěti měsíců může dosáhnout stovek milionů až miliard dolarů.
- Pro nejbohatšího člověka světa jde o vzácnou právní porážku, jeho právníci však plánují odvolání a zpochybnění výpočtu škod.
Miliardář Elon Musk podvedl investory společnosti Twitter. Sociální síť hanil, aby ji mohl koupit za nižší cenu, než byla jeho původní nabídka za 44 miliard dolarů (931 miliard Kč), rozhodl v pátek soud. Informuje o tom agentura Bloomberg.
Porotci federálního soudu v San Franciscu v pátek došli k závěru, že Musk úmyslně uvedl akcionáře Twitteru v omyl, když tweetoval, že sociální síť – nyní s názvem X – má příliš mnoho falešných účtů. Následně se pak pokusil od koupě odstoupit. Výše škody, kterou musí Musk zaplatit jednotlivým investorům, bude určena později, až akcionáři zveřejní své nároky.
Soudci vypočetli, o kolik Muskovy výroky snižovaly cenu akcií společnosti za každý obchodní den v období přibližně pěti měsíců. Výše odškodného, které musí Musk zaplatit jednotlivým investorům, by mohla dosáhnout stovek milionů nebo dokonce miliard dolarů.
Rozsudek představuje pro nejbohatšího člověka světa podle Bloombergu vzácnou porážku u soudu. Muskovi se někdy přezdívá "teflonový Elon", protože se mu často dařilo vyhrávat spory, kde mu skoro nikdo nedával šanci na úspěch.
"Tento případ je mnohem větší než Twitter, dotýká se přímo jádra Wall Street a toho, co se tam v posledních letech děje," uvedl analytik Joseph Cotchett ze společnosti Cotchett, Pitre & McCarthy LLP. "Je to skvělý příklad toho, jak se nechovat k průměrnému investorovi," dodal.
Muskovi právníci už uvedli, že se odvolají, a připomněli, že v jiných odvolacích řízeních vyhrával. Muskovo čisté jmění činí 661,1 miliardy dolarů, případnými škodami pravděpodobně významně neutrpí, píše Bloomberg.