Nejhorší sklizeň za 15 let a levné mléko. Zemědělci letos přijdou o desítky miliard
- České zemědělství letos přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun, řekl na zahájení agrosalonu Země živitelka prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.
- V rostlinné výrobě způsobí pokles zejména nižší letošní sklizeň, kterou Doležal označil za nejhorší za posledních 15 let.
- Nepříznivá je situace i v živočišné výrobě, kde jen v sektoru mléka dosahují ztráty na tržbách kvůli nízké ceně mléka zhruba 20 milionů každý den, dodal.
„Letos zemědělství přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun ročně. Když k tomu připočteme vyšší náklady na pohonné hmoty, hnojiva, vychází nám, že letošní výsledek nebude dobrý," řekl Doležal. Zisk v zemědělském sektoru v Česku za loňský rok podle odhadu Zemědělského svazu vzrostl na 10,7 miliardy korun. Hodnota zemědělské produkce v Česku se dle předběžných výsledků ČSÚ v roce 2025 zvýšila o 10,7 procent na 193,36 miliardy korun.
Pokles tržeb podle Doležala způsobí nepříznivá situace v rostlinné i živočišné výrobě. Zemědělci letos podle odhadu statistiků sklidí o 17 procent méně obilovin, řepky o pětinu méně. Za poklesem sklizně stojí podle zemědělců počasí, zejména sucho a letní vedra, ale i jarní mrazy. Výpadek tržeb u obilovin a řepky odhadla komora už dříve při současných cenách zhruba na osm až deset miliard korun.
Sucho se výrazně podepisuje také na produkci zeleniny. Ta letos podle odhadu Zelinářské unie Čech a Moravy klesne zhruba o 30 procent. Pěstitelé přitom kvůli intenzivnějšímu zavlažování čelí vyšším nákladům, které podle předsedkyně unie Moniky Nebeské nedokážou promítnout do výkupních cen. „Nedokážeme ani promítnout abnormálně zvýšené náklady se suchem spojené do cen. Protože ceny produktu, ať už v marketech, ať už kdekoliv jinde, určují evropské nebo světové ceny,“ uvedla Nebeská. Pěstitelům podle ní alespoň pomáhá, že pro zavlažování zeleniny nyní neplatí žádná omezení.
Mléko bude mít nižší tržby
Nižší tržby budou podle Doležala i v živočišné výrobě, zejména v sektoru mléka. Aktuální výkupní cena mléka je podle Doležala dvě koruny pod nákladovou cenou. Ztráta jen v sektoru mléka tak za období s nízkou cenou dosahuje zhruba 20 milionů korun denně, uvedl Doležal.
Za pozitivní Doležal nicméně označil přístup členů vlády a ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD). Ocenil, že se o problémech chtějí bavit a hledat řešení. Pro udržení zemědělství je podle Doležala důležité vnímat sektor jako strategický.
Šebestyán ve čtvrtek na zahájení agrosalonu řekl, že si uvědomuje dopady klimatické změny, které letos čeští zemědělci pociťují. Stát je podle něj připraven zemědělcům s dopady pomoci. Ministerstvo zemědělství (MZe) připravuje vyplacení mimořádných podpor z unijního rozpočtu a chce také navýšit investice do vodohospodářství minimálně na čtyři miliardy ročně, uvedl. Podpora vodního hospodářství dosahuje podle letošního rozpočtu MZe tří miliard.