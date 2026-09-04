CSG nalije do Kopřivnice 1,2 miliardy. Vyroste obří výrobní areál a vzniknou stovky nových míst
- CSG během tří let investuje v Kopřivnici 49,7 milionu eur (zhruba 1,202 miliardy korun) do rozšíření výroby vojenské techniky.
- Ve dvou etapách vznikne 14 tisíc metrů čtverečních nových výrobních ploch.
- Tatra Defence chce do konce roku nabrat až 300 nových pracovníků a další více než stovku v roce 2027.
Průmyslová skupina CSG investuje během následujících tří let přibližně 49,7 milionu eur, v přepočtu zhruba 1,2 miliardy korun, do rozšíření výrobních kapacit pro pozemní vojenskou techniku v Kopřivnici. V areálu společnosti Tatra Defence vznikne ve dvou etapách celkem 14 tisíc metrů čtverečních nových výrobních ploch. Investice zahrnuje také nové technologie a administrativní zázemí. Rozšiřování výroby bude doprovázet nábor dalších zaměstnanců.
První etapa výstavby nové výrobní haly už začala. Objekt o rozloze 5500 metrů čtverečních bude sloužit především pro svařování. Výrobní část má být předána do zkušebního provozu letos v prosinci, administrativní část by měla být dokončena v dubnu příštího roku.
Administrativní zázemí pro více než 150 pracovníků
Na první etapu má bezprostředně navázat druhá, pro kterou nyní firma připravuje projektovou dokumentaci. Přinese dalších zhruba 8500 metrů čtverečních výrobních prostor určených především pro obrábění a lakování. Dokončení této části je naplánováno na první čtvrtletí roku 2028.
„Celkově ve dvou etapách vznikne v Kopřivnici 14 tisíc metrů čtverečních nových výrobních ploch. Investiční program skupiny CSG ale nezahrnuje pouze samotnou výstavbu. Počítáme během následujících tří let s investicemi v celkovém objemu přibližně 49,7 milionu eur, které vedle nových hal směřují také do obráběcích strojů, speciálních měřicích zařízení, technologií a prostor pro povrchové úpravy a dalšího výrobního vybavení,“ vysvětlil Tomáš Mohapl, generální ředitel Tatra Defence.
Součástí první etapy bude také nové třípodlažní administrativní zázemí s kapacitou pro více než 150 pracovníků. V přízemí vznikne recepce, jídelna a sociální zázemí pro zaměstnance.
Tatra Defence nabere další stovky lidí
Rozšíření výroby doprovází také nábor. Ve společnostech působících pod značkou Tatra Defence nyní pracuje více než 550 zaměstnanců. Firma počítá s tím, že původně avizovaný nábor až 300 nových pracovníků dokončí ještě letos. V příštím roce chce přijmout dalších více než sto lidí.
„Náš původní předpoklad přijetí až 300 nových pracovníků v souvislosti s rozšířením výroby nadále platí a podle aktuálního výhledu bychom ho měli naplnit do konce roku 2026. Ve společnostech působících pod značkou Tatra Defence nyní pracuje více než 550 zaměstnanců. Pro rok 2027 předpokládáme nábor dalších více než 100 lidí,“ sdělil Adam Binar, provozní ředitel Tatra Defence.
Investice se dotknou také okolí Muzea nákladních automobilů Tatra. CSG společně s partnery připravuje úpravu přilehlého prostranství a vybudování parkovacích kapacit, které by měly být alespoň částečně dostupné i návštěvníkům muzea. Na projektu se podle firmy shodly CSG, město Kopřivnice, muzeum a Moravskoslezský kraj. Pokud záměr definitivně schválí kraj, přípravné práce by mohly začít na konci letošního roku.
CSG investuje také do Tatry Trucks
Vedle Tatra Defence rozvíjí CSG v kopřivnickém průmyslovém areálu také automobilku Tatra Trucks. Stavební projekty obou společností koordinuje tak, aby společně využívaly dostupné pozemky, infrastrukturu, inženýrské sítě a logistické vazby.
Tatra Defence se zaměřuje na vývoj, výrobu, opravy a modernizace obrněných a speciálních vozidel na kolových i pásových podvozcích. Mezi její projekty patří například obrněná vozidla Pandur 8×8, TITUS 6×6 nebo TADEAS. Podílí se také na výrobě platforem pro výrobce tanků a pásových bojových vozidel a vyrábí pancéřované kabiny a nástavby pro podvozky Tatra.
CSG zaměstnává ve svých integrovaných a přidružených společnostech více než 14 tisíc lidí. Za loňský rok vykázala tržby 6,7 miliardy eur.