Z 33 procent na nulu. Slavné české sklárny přišly o pohádkový trh, teď sází na USA a luxusní zakázky
- Tuzemský výrobce skla Crystal Bohemia se po ztrátě klíčových blízkovýchodních trhů úspěšně přeorientoval na západní zákazníky.
- Místo dříve dominantního Íránu nyní vyváží nejvíce do Spojených států, kam aktuálně směřuje bezmála třetina jeho produkce.
- Firma byznysmena Pavla Loudy teď řeší hlavně stamilionové účty za energie a investuje do boje s levnější asijskou produkcí.
Ještě před deseti lety směřovala třetina produkce poděbradského závodu Crystal Bohemia do Íránu. Dnes je tamní trh podle vedení firmy prakticky vynulovaný hlavně kvůli tamnímu konfliktu. V Íránu tehdy končila třetina produkce, dalších třináct procent odebíral širší Blízký východ. Spojené státy tehdy s patnáctiprocentním podílem stály až za nimi.
O deset let později vypadá exportní mapa firmy úplně jinak. USA se s 30 procenty staly jejím největším trhem, následují Rumunsko a Francie shodně se sedmi procenty, Ázerbájdžán se čtyřmi a Vietnam se třemi procenty. Celkově Crystal Bohemia vyváží 95 procent produkce do více než devadesáti zemí.
Právě závislost na světovém obchodu dělá z geopolitiky pro sklárny bezprostřední byznysový problém. Předseda představenstva a spoluvlastník výrobce skla Pavel Louda přitom nevidí největší příležitost v hledání úplně nových odbytišť, ale spíše v případném návratu na trhy, které firma historicky dobře zná.
„Potenciál vidíme zejména v zemích, které historicky nakupovaly a v důsledku konfliktu nebo politického rozhodnutí přestaly fungovat,“ říká Louda. Jedním z nich je právě Írán. „Pro nás byl tento trh v podstatě vynulovaný a ještě v roce 2015 tam mířila třetina našeho exportu.“
Pokud by se podmínky změnily, firma věří, že by se dokázala vrátit. „Pokud by došlo k dohodě a Írán mohl začít opět normálně obchodovat, věřím, že bychom tam dokázali trhy znovu otevřít, protože české sklo je tam vysloveně žádané,“ dodává Louda.
Od obchodního řetězce po dubajskou princeznu
Proměna odbytišť přichází v době, kdy si Crystal Bohemia připomíná 150 let poděbradských skláren. Společně se závodem ve Světlé nad Sázavou dnes firma zaměstnává přes 850 lidí, ročně vyrobí přibližně sto milionů kusů skla a její obrat se pohybuje mezi 1,5 a dvěma miliardami korun.
Firma přitom obsluhuje velmi rozdílné části trhu. Vedle výrobků pro velké obchodní řetězce dodává prémiové kolekce a zakázky pro známé světové módní domy. V minulosti vyráběla také sklo pro svatbu dubajské princezny nebo vázu pro Bílý dům.
Právě výrobky s vyšší přidanou hodnotou mají být jednou z cest, jak obstát proti levnější produkci z Číny a Indie. Mezinárodní zákazníci navíc podle firmy stále častěji žádají menší výrobní série, vlastní design a dekor nebo rychlejší uvedení kolekcí na trh. Crystal Bohemia proto provozuje vlastní designová oddělení v Poděbradech i ve Světlé, kde návrháři spolupracují přímo s technology, formaři a s výrobou.
Výroba v poděbradské sklárně firmy Crystal Bohemia |
Výrazně se zkrátil také čas, který má firma na přípravu zakázek. „Dříve jsme dostávali zakázky více než 12 měsíců dopředu, dnes jsou to někdy i měsíce dva,“ říká výkonný ředitel a člen představenstva Jaroslav Seifrt. Pro nepřetržitý sklářský provoz jde o zásadní změnu. „Vany se nedají vypnout ani na noc, ani na týden, takže jsme skutečně nuceni hodně plánovat.“
Sklárny proto musejí rozhodovat, jakou část výroby mají skutečně krytou objednávkami a kolik zboží vyrobí dopředu na sklad.
Energie stále stojí dvojnásobek
K největším proměnným patří energie. V roce 2020 za ně Crystal Bohemia vydala 160 milionů korun. O dva roky později náklady vystoupaly na 450 milionů a loni činily 320 milionů korun. Přestože tedy oproti vrcholu výrazně klesly, stále jsou na dvojnásobku úrovně roku 2020.
K tomu se přidávají emisní povolenky, které podle Seifrta představují náklady v řádu desítek milionů korun. Finanční plánování komplikuje především jejich kolísající cena.
Crystal Bohemia se tak snaží reagovat elektrifikací a automatizací. Ve Světlé nad Sázavou už všechny sklářské pece fungují na elektřinu, zatímco Poděbrady využívají kombinaci elektřiny a plynu.
Výroba v poděbradské sklárně firmy Crystal Bohemia |
Velký investiční rozmach ale nyní firma neplánuje. „Bohužel doba je taková, že na investice si v tuhle chvíli nemůžeme dovolit dát příliš,“ říká Luděk Dobiáš, člen představenstva a finanční ředitel společnosti. Zásadní projekty má podle něj podnik ale připravené a vedle nové linky jej čeká například oprava tavicí vany v Poděbradech.
Ani případnou expanzi nechce firma řešit nákupem dalších skláren. „Žádnou expanzi a přikupování neplánujeme. Naším cílem je zefektivňovat současnou výrobu,“ říká Louda. Pokud bude mít dostatečný odbyt, je podle něj Crystal Bohemia připravena investovat do rozšíření vlastních kapacit. „O budoucnosti českého sklářství proto rozhodne schopnost vyrábět efektivněji a nabízet produkty s vyšší přidanou hodnotou, u nichž není jediným kritériem nejnižší cena,“ dodává Louda.