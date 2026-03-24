Komárkova nadace zaplatila digitalizační stanici na záchranu památek. Pomůže na Ukrajině
- Národní muzeum vysílá na Ukrajinu mobilní stanici Archa III pro 3D digitalizaci památek.
- Technologie umožní dokumentovat ohrožené objekty přímo v terénu a sdílet data odborníkům.
- Projekt podpořila nadace KKFF, reaguje na škody, které válka způsobila kulturnímu dědictví.
Národní muzeum vysílá další mobilní digitalizační pracoviště na ochranu kulturního dědictví na Ukrajině. Stanice Archa III v podobě dodávky se speciální technologií umožní přímo v terénu vytvářet detailní 3D záznamy ohrožených památek a sbírkových předmětů. Z
Muzeum zároveň z peněz z Národního plánu obnovy vybudovalo druhou verzi této technologie, která zůstane v Česku a bude sloužit potřebám muzea. Podobná mobilní digitalizační pracoviště již v minulosti byla vyslána na Ukrajinu dvě, podílely se na nich jiné instituce.
Mobilní digitalizační stanice je vybudována na podvozku vozu Volkswagen Crafter a je vybavena 3D skenery a fotogrammetrickými systémy. Technologie vyvinuli odborníci z Národního muzea speciálně pro potřeby digitalizace sbírkových předmětů v krizových podmínkách.
Získaná data jsou ukládána do zabezpečeného cloudového prostředí a zpřístupňována prostřednictvím specializovaných rozhraní. Odborníkům tak umožní detailní studium objektů a jejich porovnávání. Součástí projektu je také školení ukrajinských specialistů, kteří budou technologii využívat v praxi.
Stanice Archa III má být nasazena po celé Ukrajině, zejména v oblastech zasažených válečnými událostmi. Vozidlo převezme v první polovině dubna Kyjevsko-pečerská lávra, která je pověřena ukrajinským ministerstvem kultury koordinací ochrany kulturního dědictví.
Národní muzeum se v minulosti již podílelo na ochraně kulturního dědictví v krizových oblastech. V minulosti se zapojilo například do záchrany památek v Sýrii, Afghánistánu či Súdánu, také pomohlo při obnově sbírek poškozených zemětřesením v Chorvatsku nebo požárem v Banské Štiavnici na Slovensku. Od začátku války na Ukrajině poskytuje pomoc tamním muzeím a kulturním institucím, a to finančně, materiálně nebo formou odborné spolupráce.
Projekt Archa III vznikl za podpory Nadace Karel Komárek Family Foundation (KKFF) holdingu KKCG, jehož součástí je například firma MND. Ta podniká na Ukrajině a například loni média informovala o tom, že ovládla ložisko zemního plynu poblíž západoukrajinského Lvova. Nadace financovala celý projekt, cenu její ředitel Luboš Veselý odhadoval přibližně na 18 milionů korun.
Podle organizace UNESCO zničilo Rusko na Ukrajině od začátku válečného konfliktu přes 430 kulturních památek.