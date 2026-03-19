Komárek na Ukrajině šlape na plyn. Získal nová území a hlásí rekordní těžbu
- Česká energetická skupina MND dál sází na válkou ohroženou Ukrajinu a znovu tam rozšiřuje své plynárenské investice.
- Během krátké chvíle ztrojnásobila svá těžební území a díky strategickým akvizicím se tam chystá produkovat rekordní objemy surovin.
- V těžbě už je pro ni Ukrajina třikrát významnější než Morava.
Karel Komárek pokračuje v byznysové expanzi na Ukrajině. Skupina Horizonty, kterou vlastní z 80 procent, tam loni v prosinci koupila Ukrajinskou nezávislou geologickou společnost (UNGK), díky níž získala kontrolu nad ložiskem Pivdenozalužanská ve Lvovské oblasti. K tomu se jí na západní Ukrajině podařilo čerstvě vysoutěžit další těžební licenci.
Pro společnost Horizonty z energetického holdingu MND jde o významný milník, protože se celková těžební lokalita skupiny více než ztrojnásobí. Před pěti lety operovaly společnosti MND na Ukrajině na necelých 150 kilometrech čtverečních. Aktuálně mají k dispozici licence na prostoru 522 kilometrů čtverečních.
První získaná licence s názvem Pivdenozalužanská souvisí se zmíněnou akvizicí. Tou už původní firma UNGK disponovala, ale kvůli nedostatku kapitálu nebyla schopna těžbu zahájit. Druhou licenci s označením Ostrivská firma získala díky státní aukci na západní Ukrajině. Vlastní ji však pouze napůl spolu s ukrajinským podnikatelem Zinovijem Kozyckým. Na nově licencované lokalitě Ostrivská by se průzkumné vrty měly rozběhnout na přelomu dubna a května. V květnu pak MND zahájí vrtání na licenci Pivdenogirská.
Milion kubíků denně
Pokud vrty dopadnou dobře, těžební schopnosti na Ukrajině se tím pro Komárka výrazně rozšíří. Už tento rok přitom plánuje vytěžit 330 milionů kubíků plynu, což je zhruba o dvě třetiny více než v minulém roce. Aktuálně MND na Ukrajině dokáže těžit přes milion kubíků plynu denně.
„S pokračujícím rozšiřováním těžby a přibývajícími vrty se objem těžby v letošním roce podle MND ještě zvýší. Postupně se zapojí další sondy, a aby se proces urychlil, vzniká plynovod napojený na nové lokality ještě před dokončením samotných vrtů. Tím ušetříme až tři týdny,“ říká Lukáš Svozil, šéf MND Ukraine.
Skupina MND na Ukrajině působí od roku 2014 a během této doby se vyprofilovala jako významný hráč na poli těžby ropy a plynu, zejména v západní části země. Klíčovým milníkem byl objev plynového ložiska Girská v roce 2019, který otevřel cestu k rychlému růstu portfolia. Ten pokračoval i v letech mezi roky 2021 a 2025.
Skupina na Ukrajině dlouho těžila podobný objem jako v Česku, přičemž rostoucí roky střídaly doby útlumu. Nyní se ale nůžky výrazně rozevírají. V roce 2023 skupina vytěžila na obou trzích shodně zhruba 60 milionů metrů krychlových, nyní však na Ukrajině vytěží 5,5 násobně více, zatímco na Moravě produkce stagnuje.
Na obou trzích však v makroekonomickém měřítku nejde o významná čísla, která by ovlivňovala energetickou bezpečnost. Například Česko loni spotřebovalo kolem sedmi miliard metrů krychlových zemního plynu. Na Ukrajině je spotřeba ještě zhruba třikrát vyšší, přibližně 20 miliard metrů krychlových ročně.
Kromě těžby se MND ze skupiny KKCG Karla Komárka na Ukrajině podílí také na výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů – konkrétně ve větrném parku Oriv, který ročně generuje přibližně 90 gigawatthodin elektřiny.