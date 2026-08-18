Obří převzetí InPostu dostalo v Bruselu zelenou. PPF bude držet desetinu firmy
- Evropská komise (EK) schválila převzetí přední polské logistické společnosti InPost mezinárodním konsorciem investorů.
- V úterý o tom EK informovala v denním přehledu.
- Součástí konsorcia je rovněž investiční společnost Advent International, americká společnost FedEx a současní akcionáři, k nimž patří i česká společnost PPF a firma A&R, která patří zakladateli a generálnímu řediteli InPost Rafalovi Brzoskovi.
Komise transakci posuzovala v rámci standardního řízení o kontrole spojování podniků, jehož cílem je zajistit hospodářskou soutěž v celé EU. Uvedla, že zákazníci obvykle přecházejí mezi službami několika různých poskytovatelů.
„Oznámená transakce nevyvolá obavy z narušení konkurenčního prostředí vzhledem k jejímu omezenému dopadu na hospodářskou soutěž na trzích, na kterých firmy působí," uvedla komise. Ta je exekutivním orgánem Evropské unie a má rozsáhlé pravomoci.
Souhlas Bruselu odstraňuje jednu z regulatorních překážek, kvůli nimž konsorcium v červenci prodloužilo lhůtu pro přijetí nabídky na odkup akcií InPostu až do 18. září 2026. Jak e15 informovala na konci července, původně měla nabídka skončit už 27. července. Firmy tehdy prodloužení zdůvodnily tím, že stále čekají na rozhodnutí Evropské komise a vietnamské komise pro hospodářskou soutěž.
Podle tehdejšího harmonogramu se rozhodnutí Bruselu očekávalo ve druhé polovině srpna, zatímco vietnamský antimonopolní úřad by měl o transakci rozhodnout nejpozději do 8. září. Evropská komise tak svůj souhlas vydala ještě před vypršením prodloužené lhůty pro akcionáře InPostu.
Obchod za 189 miliard
Současným akcionářům nabízí konsorcium 15,60 eura za jednu akcii. Hodnota celé společnosti podle agentury PAP dosahuje přibližně 7,8 miliardy eur, tedy zhruba 189 miliard korun. Po dokončení transakce budou Advent International a FedEx vlastnit každý 37 procent společnosti. A&R si ponechá šestnáctiprocentní podíl a česká PPF bude držet deset procent.
InPost vznikl v roce 2006 a z domácího polského provozovatele zásilkových služeb vyrostl v jednoho z významných evropských logistických hráčů. Působí v devíti zemích včetně Británie, Francie a Nizozemska a známý je především díky rozsáhlé síti samoobslužných výdejních boxů.