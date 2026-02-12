PPF na burzovním dobrodružství v InPostu slušně vydělá. Držitelé akcií z primárního úpisu ale zapláčou
- Překvapivý manévr kolem polské společnosti InPost ukazuje, jak drastický rozdíl může být mezi špatným a dokonalým načasováním.
- Česká investiční skupina z potenciálního prodeje do soukromých rukou může odejít s miliardovým úlovkem.
- Investorům, kteří firmě věřili od začátku, se naopak nejspíš rozplynul sen, že na této investici kdy vydělají.
Na největšího evropského provozovatele výdejních boxů a zároveň polský byznysový klenot, který je v zemi vzorem úspěchu zahraniční expanze - společnost InPost, budou investoři nejspíš vzpomínat s rozporuplnými pocity. Pokud nabídku firem FedEx, Advent, A&R a PPF současní akcionáři přijmou, ukončí firma veřejné obchodování s hodnotou svých akcií o 2,5 procenta nižší, než jaká byla při úpisu v roce 2021. Skupina PPF rodiny Kellnerových však na transakci vydělá zhruba 50 procent.
Pro část investorů má potenciální odchod z burzy polské ambiciózní firmy hořkosladký konec. InPost vstoupil na nizozemskou burzu za 16 eur. Konsorcium v čele s americkou zásilkovou firmou FedEx však za ni nyní nabídlo jen 15,6 eura a k tomu je třeba doplnit, že polská firma v mezidobí nevyplatila žádnou dividendu a část reálné hodnoty akcií mezitím „požrala" inflace.
Relativně nízká nabídka však v tomto kontextu není projevem chamtivosti, ale smyslem pro načasování a chycení příležitosti. Ještě na začátku ledna totiž stály akcie kolem deseti eur. „V tomto ohledu je 50procentní prémie za odkup akcií naopak velmi atraktivní,“ hodnotí Tomáš Pfeiler, portfolio manažer skupiny Cyrrus. Polští analytici se z toho důvodu většinově shodují, že nabídka má velkou šanci na přijetí, a to i z toho důvodu, že dosavadní velcí akcionáři jako PPF už na odkup kývli.
PPF si spraví chuť
Česká investiční skupina, která má za sebou vytěsnění z německé televize ProSiebenSat.1, si transakcí může spravit chuť. Podle informací e15 nakupovala za průměrnou cenu 10,1 eura, což znamená výnos nad 50 procent za necelé tři roky. Nominálně to bez započtení nákladů na financování znamená výdělek takřka 20 miliard korun. Třetinu této sumy má ale PPF v plánu vrátit do firmy a získat za ni desetiprocentní podíl.
„Více než poloviční výnos za zmíněné období lze považovat za slušný výsledek, zvlášť když PPF akcie nakupovala postupně. Index S&P, který často slouží jako srovnávač úspěšnosti, sice za stejnou dobu vyrostl o 68 procent, ale to je dáno mimořádným obdobím, v němž se dařilo takřka všem technologickým firmám,“ říká Pfeiler.
U společnosti ProSiebenSat.1 PPF za dva a půl roku vydělala zhruba patnáct procent, což je podle Pfeilera spíše zklamáním. Ještě větším neúspěchem je však sázka na skandinávskou streamingovou službu Viaplay, kde se cena akcií od vstupu PPF i kvůli záchranné akci propadla o více než 90 procent.
Didier Stoessel, spoluvýkonný ředitel PPF, považuje nabídku za atraktivní. „Od naší počáteční investice do společnosti InPost před téměř třemi lety jsme se zavázali pomáhat firmě naplnit její vizi evropské expanze. Těší nás, že budeme InPost nadále podporovat jako menšinový investor v době, kdy společnost otevírá novou kapitolu na cestě k udržitelnému růstu,“ dodal.
Otázkou je, jak by se PPF na takovou cenovou nabídku tvářila loni. Ještě v únoru roku 2025 se cena akcií InPostu blížila k hranici 20 eur. Firmě se přitom v mezidobí finančně dařilo, tržby jí rostly v nižších desítkách procent a hrubý provozní zisk EBITDA dvouciferně. Přesto hodnota jejích cenných papírů postupně klesala až na polovinu.
Podle analytika mBank Pawla Szpigiela ztrátu hodnoty způsobila nejistota investorů, která pramenila z několika zdrojů. InPost se například začal vzdalovat svému klíčovému partnerovi, polskému tržišti Allegro, které posílilo investice do vlastních výdejních boxů. A negativně působily také potíže s integrací britské divize a slabší prosincová data z e-commerce, dodal Szpigiel s tím, že reakce investorů byly podle něj přehnané.
„Při naší cílové ceně stanovené na úrovni 17 eur považujeme předloženou nabídku za výrazně pod reálnou hodnotou, a v souvislosti s tím za nedostatečnou,“ dodal k nabídce Szpigiel.
Na druhou stranu, z dlouhodobého hlediska by spojení s firmou FedEx podle něj mohlo urychlit expanzi na zahraniční trhy. Pro FedEx je zas investice strategickým krokem, jak si pro své doručovací služby zajistit širokou a efektivní infrastrukturu balíkových uzamykatelných skříněk.