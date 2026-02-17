Převzetí InPostu se pro PPF a partnery komplikuje. Britské skupině Aberdeen vadí cena za výkup akcií
- Konsorcium vedené Adventem, PPF, FedExem a zakladatelem InPostu, nabízí 15,60 eura za akcii, což firmu oceňuje na zhruba 7,8 miliardy eur.
- Skupina Aberdeen nabídku kritizuje jako podhodnocenou a připomíná, že je nižší než cena při IPO v roce 2021.
- Pro úspěch konsorcia je potřeba souhlas 80 procent akcionářů, kladně se zatím vyjádřili držitelé necelé poloviny firmy.
Kolem plánovaného stažení polského InPostu z burzy se rozhořívá spor o to, kolik firma skutečně stojí. Proti nabídce konsorcia, jehož součástí je i česká skupina PPF, se postavila investiční skupina Aberdeen. Ta tvrdí, že navržená cena podhodnocuje byznys, který má před sebou ještě výrazný růst, píše agentura Bloomberg.
Konsorcium vedené fondem Advent International, v němž figurují také FedEx, zakladatel InPostu Rafał Brzoska a právě PPF jako největší akcionář, nabízí 15,60 eura za akcii v hotovosti. To znamená ocenění celé firmy na zhruba 7,8 miliardy eur. Podle Aberdeenu ale nejde o férovou nabídku, spíš o pokus využít období, kdy se akcie InPostu obchodují níže než v minulých letech.
Investiční skupina své výhrady sepsala do dopisu předsedovi představenstva Heinovi Pretoriusovi. V něm mimo jiné připomíná, že navrhovaná cena je dokonce nižší než ta, za kterou InPost vstupoval na burzu v roce 2021. Zároveň zpochybňuje, zda představenstvo, které transakci jednomyslně doporučilo, skutečně hájí zájmy všech akcionářů, a ne jen těch nejsilnějších.
„Je těžké to sladit s tím, co by mělo být v dlouhodobém zájmu všech investorů,“ uvedl analytik Aberdeenu Matthew Peacock. Podle něj by se vedení firmy mělo k celé věci vrátit a své rozhodnutí znovu přehodnotit.
Aberdeen přitom drží jen zhruba 0,2 procenta akcií, jeho kritika ale míří do citlivého místa celé transakce: otázky, zda PPF a její partneři nekupují firmu příliš levně. Nabídková cena je sice asi o polovinu vyšší než kurz ze začátku ledna, tedy ještě předtím, než InPost přiznal zájem o převzetí, pořád ale zůstává pod úrovní IPO.
Akcie InPostu se v pondělí v Amsterdamu obchodovaly mírně pod nabídkovou cenou, kolem 15,23 eura, což odpovídá tržní hodnotě firmy zhruba 7,6 miliardy eur. Aby obchod prošel, musí nabídku přijmout alespoň 80 procent akcionářů. Podporu už přislíbili investoři držící asi 48 procent akcií. Mezi největší menšinové akcionáře patří například norská Norges Bank, Capital Group nebo singapurský státní fond GIC.