Odkup InPostu se protáhne. Konsorcium s účastí PPF prodloužilo nabídku akcionářům
- Nabídka na převzetí logistické společnosti InPost potrvá téměř o dva měsíce déle.
- Důvodem je čekání na poslední regulatorní souhlasy Evropské komise a vietnamského orgánu pro ochranu hospodářské soutěže.
- Podmínky transakce za 7,8 miliardy eur zůstávají beze změny.
Konsorcium usilující o převzetí polské logistické společnosti InPost prodloužilo lhůtu pro přijetí nabídky na odkup akcií až do 18. září 2026. Původně měla nabídka skončit už 27. července. Podle středeční společné tiskové zprávy společností InPost a IS Iris Lux Bidco je důvodem aktualizovaný harmonogram získávání zbývajících souhlasů orgánů pro ochranu hospodářské soutěže.
„Doba pro přijetí nabídky byla prodloužena, protože se očekává, že probíhající regulatorní přezkumy ze strany Evropské komise a vietnamské komise pro hospodářskou soutěž budou pokračovat i po 27. červenci 2026, kdy měla skončit původní doba pro přijetí nabídky,“ uvádí společná tisková zpráva.
Evropská komise by měla o transakci rozhodnout ve druhé polovině srpna, zatímco souhlas vietnamského úřadu se očekává nejpozději do 8. září.
Miliardový odkup InPostu
Transakce byla oznámena letos v únoru. Konsorcium tvořené logistickou společností FedEx, investiční společností Advent International a českou investiční skupinou PPF nabízí za převzetí firmy 7,8 miliardy eur, tedy přibližně 189 miliard korun. Cílem je získat všechny akcie společnosti a následně ji stáhnout z amsterodamské burzy Euronext.
Správní rada InPostu převzetí jednomyslně doporučila a transakce má podporu akcionářů držících 48 procent společnosti. Aby mohla být dokončena, musí nabídku přijmout vlastníci alespoň 80 procent všech akcií. PPF Group, která nyní vlastní 28,75 procenta InPostu, již dříve oznámila, že po dokončení transakce zůstane aktivním spoluvlastníkem firmy a reinvestuje část prostředků získaných v rámci navrhované transakce propojující InPost s FedEx. V novém konsorciu má držet desetiprocentní podíl, zatímco FedEx a Advent budou vlastnit shodně po 37 procentech a společnost A&R Investments zakladatele InPostu Rafala Brzosky zbývajících 16 procent.
Skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, podniká v 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitostí, biotechnologií a strojírenství. Skupina zaměstnává celosvětově zhruba 45 tisíc lidí.