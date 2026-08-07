PPF spojila síly s globálním lídrem. Americký obr povede provoz O2 areny i Fora Karlín
- V Česku vznikne nový společný podnik na provoz multifunkčních arén.
- Skupina PPF se propojí s největší světovou agenturou na živou zábavu Live Nation, která je zalistovaná na newyorské burze.
- Pro amerického obra jde o největší investici ve střední a východní Evropě.
Tuzemská investiční skupina PPF a americká společnost Live Nation, jeden z největších světových pořadatelů koncertů, zakládají společný podnik, který bude spravovat a provozovat přední české multifunkční prostory O2 arena, O2 universum a Forum Karlín. Spolupráci, jejíž finanční stránku strany transakce nekomentovaly, ještě musí schválit příslušné úřady.
Podle PPF je cílem propojit vlastnictví uvedených hal a kvalitní lokální produkci s rozsáhlými mezinárodními zkušenostmi a know-how společnosti Live Nation. Pro ni jde podle tiskové zprávy o dosud největší investici ve střední a východní Evropě. Hlavním záměrem tohoto nového podniku je podle české skupiny zásadním způsobem zvýšit množství, pestrost i mezinárodní prestiž akcí, na kterých v Česku vystupují tuzemští i světoví interpreti.
Samotné budovy, včetně O2 areny a O2 universa, zůstanou nadále majetkem skupiny PPF, přičemž O2 arena a O2 universum si zachovají svá dosavadní jména spojená se značkou O2. Zůstanou i stávající vedení a týmy jednotlivých prostor, aby i nadále zajišťovaly plynulou organizační a produkční podporu vystupujícím i pořadatelům.
Live Nation bude mít těsnou kontrolu
Ve společném podniku připadne většinový podíl ve výši 51 procent společnosti Live Nation, zatímco společnost Bestsport ze skupiny PPF si ponechá 49 procent. Nová společnost, kontrolovaná Live Nation, bude mít na starosti operativu, dramaturgii, plánování programu a odpovědnost za každodenní provoz.
Paul Antonio, prezident Live Nation pro Evropu, Střední východ a Afriku, k transakci uvedl, že Praha je pro skupinu jedním z nejdůležitějších trhů. „Na českém trhu dlouhodobě investujeme do lokálního týmu, rozvíjíme tu partnerství a vozíme fanouškům ty největší hvězdy. Současná dohoda je tak pro nás logickým dalším krokem.“
„Naším cílem je stavět na tom, co už funguje. Nadále budeme vylepšovat prostory, vozit do Prahy ještě více skvělých umělců a přinášet ještě lepší zážitky pro fanoušky,“ dodal.
Velkým milníkem je dohoda i pro PPF. „O2 arena a O2 universum hrají již více než dvě desetiletí ústřední roli v českém kulturním, sportovním a společenském životě. Tato investice představuje další fázi jejich vývoje a pomůže zajistit, že budou nadále růst po mnoho dalších let,“ řekl Didier Stoessel, co-CEO skupiny PPF.
O2 arena je s kapacitou 20 tisíc míst největším krytým kulturním prostorem v Česku. Otázka je, na jak dlouho. Miliardář a majitel hokejových Pardubic Petr Dědek nicméně chystá halu, která by měla nabídnout koncerty pro 25 tisíc lidí.
O2 universum má kapacitu pět tisíc míst a Forum Karlín čtyři tisíce. PPF k tomu vlastní ještě největší venkovní koncertní plochu, a to na letňanském letišti. Plocha pro zhruba 60 tisíc lidí však nebyla součástí dohody.
Pro PPF to není první podobné partnerství s globálním hráčem. Stejný model skupina zvolila i v telekomunikacích, když těsnou většinu v jejích zahraničních operátorech převzala skupina e& ze Spojených arabských emirátů.
Live Nation Entertainment je přední světová společnost v oblasti živé zábavy. Tvoří ji lídři na globálním trhu v prodeji vstupenek Ticketmaster a pořádání koncertů Live Nation Concerts. Tržní kapitalizace skupiny dosahuje zhruba 900 miliard korun.
Skupina PPF, soukromá investiční holdingová společnost Renáty Kellnerové, působí ve 25 zemích Evropy, Severní Ameriky a Asie. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, nemovitostí, elektronického obchodu, průmyslu, biotechnologií a dalších odvětví. Skupina PPF spravuje aktiva v hodnotě 42,6 miliardy eur a zaměstnává celosvětově přibližně 37 tisíc lidí.