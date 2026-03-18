Král balíkomatů a sousto pro PPF. Polský InPost oznámil rekordní čísla, největšímu trhu firmy ale dochází dech
- Polský InPost vykázal díky agresivní expanzi na Západ prudký nárůst tržeb i objemu zásilek, domácí byznys ale hrozí zpomalením.
- Skupina PPF hraje klíčovou roli v mezinárodním konsorciu, které plánuje ovládnout celou společnost a stáhnout její akcie z burzy.
- Proces akvizice nabírá na obrátkách, přičemž je již znám hrubý harmonogram transakce.
Polský král balíkomatů InPost, který je předmětem akvizičního zájmu tuzemské skupiny PPF, oznámil rekordní čísla svého byznysu za loňský rok. Agresivní expanze na západních trzích podpořená akvizicemi vyústila v téměř čtvrtinový nárůst přepravených zásilek, a dokonce třetinový růst tržeb. Výsledková mince má ale i svou odvrácenou stranu: firma očekává, že ziskovost na stále ještě rozhodujícím polském trhu má letos poklesnout.
„Dosáhli jsme rekordních objemů i tržeb a nadále rozšiřovali naši vedoucí pozici v celé Evropě, a to vše při integraci akvizic a masivních investicích do naší sítě, technologií a provozu,“ uvedl ve výsledkové zprávě zakladatel a šéf skupiny InPost Rafał Brzoska.
Výhled firmy nicméně až tak zářivé zprávy pro investory nanabízí. Firma totiž letos očekává stagnaci provozního zisku, InPost očekává jednak pokles ziskovosti na dominantním domácím trhu v Polsku a jednak posílení byznysu v Británii. Ten ovšem není tak ziskový jako v Polsku. S poklesem provozní marže se ale InPost potýkal už loni. Zatímco v roce 2024 dosáhla takzvaná Ebitda marže téměř 32 procent, loni to už bylo jen bezmála 26.
Firma tak svými výsledky opodstatnila zájem akvizičních predátorů z konsorcia, jehož součástí je česká skupina PPF, jen částečně. Už před týdnem, tedy měsíc po prvotním vyjádření záměru konsorcia skoupit všechny akcie polské firmy a stáhnout ji z amsterdamské burzy, přitom InPost oznámil pokrok v akvizičních jednáních.
