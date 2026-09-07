2. Renáta Kellnerová s rodinou
Jedna z nejdůležitějších vlastnických kapitol v historii PPF se uzavřela. Renáta Kellnerová se svými třemi dcerami loni završily sjednocení rodinného majetku. Po dohodě se synem zesnulého zakladatele Petra Kellnera z prvního manželství, jemuž vyplatili za jeho desetiprocentní podíl zhruba 40 miliard korun, se staly jedinými akcionářkami skupiny. PPF nyní ovládají prostřednictvím rodinného holdingu Amalar, který zastřešuje jejich společně vlastněný majetek.
Změnou zároveň prošlo vedení skupiny. Jiřímu Šmejcovi v červnu 2025 skončil tříletý mandát generálního ředitele a přesunul se do dozorčí rady. Od července téhož roku tak PPF společně řídí dlouholetá finanční ředitelka Kateřina Jirásková a investiční ředitel Didier Stoessel. Skupina také zahájila přesun svého registrovaného sídla z Nizozemska do Česka, jejž dokončila letos v dubnu. Samotnému byznysu se dařilo. Provozní výnosy PPF vzrostly o více než 32 procent na 3,65 miliardy eur, tedy více než 88 miliard korun. Čistý zisk dosáhl 692 milionů eur, přibližně 16,4 miliardy korun, a aktiva skupiny se zvýšila o dvě procenta na 42,6 miliardy eur. Dramaticky na první pohled vypadal meziroční pokles čistého zisku o 78 procent, ten však byl daný vysokou srovnávací základnou z roku 2024, kdy výsledek výrazně vylepšil jednorázový výnos z mimořádně ziskového prodeje zhruba padesátiprocentního podílu v telekomunikační divizi PPF Telecom Group emirátské společnosti e&. PPF loni dál přesouvala těžiště podnikání z rozvíjejících se trhů do Evropy a Severní Ameriky. Dokončila prodej Home Creditu v Indii a Kazachstánu, zatímco v telekomunikacích posílila ve spolupráci s e& převzetím srbského operátora SBB za 825 milionů eur a akvizicí UPC Broadband Slovakia na Slovensku. V Česku propojila O2 TV a Voyo do platformy Oneplay, která se už během prvního roku stala s přibližně 1,4 milionu předplatitelů největší tuzemskou streamovací službou. Pokračoval také rozvoj Unity, společného věrnostního programu O2 a Air Bank ze skupiny PPF. Dařilo se rovněž plzeňské Škodě Group, jež se vrátila do zisku a jejíž zásoba zakázek během roku přesáhla rekordní hodnotu čtyř miliard eur. Výrazně aktivní byla skupina také v nemovitostech. Dokončila převzetí pražského hotelu Hilton, v metropoli rovněž získala hotel Diplomat a společně s miliardářem Michalem Strnadem koupila luxusní hotel Four Seasons, v němž menšinový podíl získal také investor a partner Renáty Kellnerové Tomáš Otruba. Investovala rovněž do developerského projektu Gasworx na Floridě. Naopak v souboji o německou televizní skupinu ProSiebenSat.1 ustoupila italské rodině Berlusconiových a svůj podíl prodala jejich společnosti MFE. PPF s výrazným ziskem prodala většinu svého podílu v polské logistické společnosti InPost oceněné na 7,8 miliardy eur. Po uzavření transakce budou hlavní investoři Advent International a FedEx kontrolovat každý 37 procent společnosti. Podíl A&R zakladatele a šéfa InPostu. PPF do polské logistické firmy vstoupila v květnu 2023 a svůj podíl postupně navyšovala, čímž se před převzetím majority společnostmi Advent International a FedEx v jednu dobu stala největším akcionářem.
Hodnota majetku podle e15: 405 miliard korun
- věk: 59 let
- obory: telekomunikace, média, finanční služby, e-commerce, nemovitosti, strojírenství
- zdroj majetku: PPF Group