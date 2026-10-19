O2 arena hlásí druhé největší číslo v historii. Česko se vrací na mapu showbyznysu
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
- Z pražské O2 areny se otevírá příběh globálního byznysu, v němž se hraje o desítky miliard dolarů.
- PPF a Live Nation spojují síly. Za dealem se skrývá mnohem větší ambice.
- Live Nation neplánuje revoluci, ale přivést své světové know-how.
Pokud chceme vyprávět příběh desítek miliard dolarů, které se točí v zábavě konané v arénách po celém světě, je potřeba se podívat do Prahy. Deal, který se před časem odehrál právě tady, nejlépe ilustruje hlad světových investorů. Na jedné jeho straně stojí PPF, jedna z největších evropských investičních skupin, a na druhé Live Nation, globální lídr v oblasti živé zábavy.
Aktuální vydání e15 magazínu přináší téma o tom, jaké miliardy se točí ve světovém showbyznysu a proč se Česko stává důležitou položkou na jeho mapě.
Byla to byznysová zpráva léta: PPF a Live Nation spojily v Česku síly, aby založily podnik, který bude provozovat kulturní prostory patřící PPF, tedy O2 arenu, O2 universum a Forum Karlín. Zatímco samotné nemovitosti zůstávají stoprocentně v rukou skupiny PPF, vzniká nová provozní společnost. V té získá těsnou většinu 51 procent americká Live Nation, zbylých 49 procent si ponechá společnost Bestsport ze skupiny PPF.
Předpoklad vypořádání obchodu je v prvním čtvrtletí roku 2027 a pro nejslavnější českou halu jde o historický milník. „Začínali jsme v době, kdy byla tehdejší Sazka aréna kvůli neschopnosti splácet úvěry v insolvenci. Podařilo se nám ji dostat do stavu, kdy si na sebe dokázala vydělat, a časem začít plánovat její rozvoj. Kolem roku 2015 vznikly plány na přestavbu malé haly na O2 universum, přidali jsme vedlejší hotel i Forum Karlín. Za 15 let jsme prošli obrovským posunem, a pokud se díváme, kam až lze s takovým aktivem dojít, spojení s velkým mezinárodním hráčem dává logický smysl,“ říká Robert Schaffer, ředitel společnosti Bestsport, která kulturní stánky provozuje.
Miliardová zábava
Pro Live Nation, jejíž tržní kapitalizace dosahuje nyní zhruba 900 miliard korun, jde o strategický krok v regionu, kde vidí obrovský potenciál růstu. Paul Antonio, prezident Live Nation pro Evropu, Blízký východ a Afriku, říká, že PPF svým přístupem posunula pražské haly do samého centra středoevropského koncertního trhu. „Můžeme přinést další kapitál, zkušenosti našich interních designérských týmů a know‑how z provozu stovek hal po celém světě. Chceme návštěvníkům nabídnout tu nejlepší světovou zkušenost. Naše globální zkušenosti se dobře doplňují s místní znalostí PPF,“ podotkl v nedávném rozhovoru pro e15.
Bylo by ale krátkozraké vidět letní obchod jen pražskou optikou. Zapadá totiž do daleko zajímavějšího finančního světa.
V něm se na jedné straně točí jména předních světových hvězd sportu i showbyznysu, předních promotérů a na druhé stále bohatnoucí populace, k níž si první dvě skupiny chodí pro peníze. A ne malé.
Výhled celého trhu živé zábavy je vysoce optimistický a očekává se jeho stabilní a silný růst. Podle aktuálních analytických predikcí vzroste hodnota globálního trhu live entertainmentu z odhadovaných 202,9 miliardy dolarů v roce 2025 na 270,3 miliardy dolarů do roku 2030, a to při solidním průměrném ročním tempu růstu 5,9 procenta. Hlavním hnacím motorem je sílící poptávka po zážitcích, přičemž koncerty představují vůbec nejrychleji rostoucí segment odvětví.
159 milionů hlav v publiku
Uprostřed toho stojí Live Nation coby významný hráč. Za celý rok 2025 vykázala společnost bezprecedentní tržby ve výši 25,2 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o devět procent, přičemž provozní zisk stoupl o celých 52 procent na 1,3 miliardy dolarů. Během loňského roku uspořádala firma po celém světě 55 tisíc akcí, které navštívilo neuvěřitelných 159 milionů fanoušků. S portfoliem čítajícím globálně na 460 provozovaných či vlastněných hal a se vstupenkovým gigantem Ticketmaster pod svými křídly dnes Live Nation dokáže propojit prakticky celý řetězec živé hudby.
A její apetit v Evropě roste. Vedle Prahy Live Nation získala nedávno většinový podíl v provozovateli největší portugalské MEO arény s kapacitou 20 tisíc diváků i v promoterské agentuře Ritmos & Blues.
Navíc to není jediné spojení s PPF. V Tampě na Floridě staví česká finanční skupina spolu s dalšími partnery novou čtvrť, jejíž součástí má být v roce 2028 zbrusu nová koncertní hala pro 4300 diváků provozovaná právě Live Nation.
Druhý život arény
Vraťme se zpátky do Prahy. Příběh, který dnes vrcholí partnerstvím s největším světovým promotérem, začal z byznysového hlediska spíše jako krizový management. Robert Schaffer svůj osud s pražskou arénou spojil už roku 2011, tedy v turbulentních dobách, kdy hala bojovala o holé přežití. Jakmile se podařilo byznys stabilizovat, přišel čas na expanzi. Bestsport pod křídly PPF postupně vybudoval funkční systém.
Aby mohl ředitel arény mluvit o uvolněné evoluci, musí mít v zádech tvrdá úspěšná data. A ta O2 arena v posledních letech dodává pravidelně. Rok 2025 bohatý na velká světová jména ukázal sílu pražského trhu. „Za oba domy, O2 arenu a O2 universum, jsme přivítali asi 1,4 milionu návštěvníků, což bylo druhé nejvyšší číslo v historii, hned po roce s hokejovým šampionátem,“ dokumentuje Schaffer.
„Byl to velmi povedený rok. Měli jsme tu vyprodané áčkové koncerty – Dua Lipa, Robbie Williams, Billie Eilish. Čistý zisk arény a universa za rok 2025 byl něco kolem čtvrt miliardy korun. Z toho mám radost, protože provoz je ekonomicky soběstačný a funguje zcela bez jakékoliv veřejné podpory a státních peněz,“ dodává.
V byznysu velkých čísel ale stojí na druhé straně rovnice obrovské výdaje na údržbu a reinvestice. Hala s kapacitou osmnácti tisíc diváků zkrátka stárne a její zachování ve světové kondici stojí peníze, které by jinde stačily na stavbu menšího podniku. „Je potřeba si uvědomit, že za letošní rok do oprav a investic vložíme téměř 200 milionů korun. O2 arena má 22 let a věci zastarávají. Pokračujeme v postupné výměně sedadel, což je investice za desítky milionů. Po dvaadvaceti letech kupujeme nové rolby. Musíte koupit nové pláty, kterými zakrýváme led, když se den po hokeji koná koncert. Jen tohle stojí necelých deset milionů korun. Do toho oprava střechy, výměníková stanice, osvětlení. Ty částky u tak objemného prostoru zkrátka lítají,“ doplňuje.
K tomu se musí připočíst i makroekonomické vlivy jako cena elektřiny i dopady inflace na mzdy personálu a na koupěschopnost diváků, jejichž ochota platit světové ceny vstupenek určuje konečný úspěch.
VIP vysoko nad umělcem
I proto Bestsport neustále hledá cesty, jak zvyšovat tržby. Ve světě prémiové zábavy rozhoduje čas a exkluzivita. Čas znamená zkrácení front, aby mohl divák dříve nakupovat občerstvení. Tady Robert Schaffer nečekal na příchod amerických partnerů a Bestport již začal nasazovat moderní průchozí bezpečnostní rámy Evolv. „Už v lednu jsme si s tou myšlenkou hráli a testovali je. Zkracujeme tím fronty. Člověk to vidí v Americe, trefí ho to do oka a říká si: co mi brání v tom, aby lidé byli co nejrychleji v hale u občerstvení?“
Druhým pilířem budoucího růstu je vytváření nových a oživování nevyužitých prostor pro tu nejbonitnější klientelu. „Po bývalém vedení Sazky tu máme pod střechou prostor zhruba 25 metrů nad pódiem. Je tam nejen vířivka a wellness, ale také pevná skleněná stěna mezi divákem a umělcem. Kvůli ní není ten prostor tak atraktivní, ale když tu stěnu nahradíme demontovatelnou příčkou, tak si to pro top akci zájemce určitě najde. Ve světě, a zejména v amerických arénách i takto vysoko různé VIP prostory bývají, takže věřím, že i nám se brzy vrátí investice, kterou plánujeme na příští léto,“ dodává Robert Schaffer.
Co může znít jako drobná změna, může v ekonomice hal, jako je ta pražská, hrát dlouhodobou roli. Pokud se ale zeptáte Roberta Schaffera na jiné zásadnější změny, žádné neplánuje. „Sport i koncerty lokálních umělců zůstávají důležitou součástí našeho programu. Ten je ze třetiny tvořený sportem, z další třetiny z lokálních umělců a další třetinu tvoří zahraniční produkce. Pro naše klíčové klienty, což jsou nájemci skyboxů a klubovek, jde o vhodný mix, který je potřeba udržet,“ popisuje ředitel Bestsportu.
Z hlediska programu nicméně Live Nation slibuje silnější akcent na to mít v Praze ty největší hvězdy světového showbyznysu. Jak se nový model podaří naplnit, bude už brzy zřejmé na hlavních billboardech.
Ředitel Bestsportu Robert Schaffer přišel do dnešní O2 areny v roce 2011, kdy byla největší česká hala v insolvenci.