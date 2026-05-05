GameStop chce na pozadí velkého zúčtování v Big Tech a rozpadu OPEC ovládnout eBay
- GameStop podal akviziční nabídku na eBay za 56 miliard dolarů, Ryan Cohen chce s cenou 125 dolarů za jednu akcii vyzvat Amazon.
- Spojené arabské emiráty opouštějí OPEC, aby navýšily těžbu a upevnily vazby na USA a Izrael.
- Alphabet a Amazon těží z růstu cloudu, Microsoft a Meta však doplácejí na rekordní kapitálové výdaje v oblasti AI.
Vážená e15 investorská komunito,
vítejte u dalšího vydání investičního newsletteru e15. Na Blízkém východě nedošlo v minulém týdnu k výraznému posunu a finanční trhy se tak mohly plně soustředit na výsledkovou sezonu, která představila své vítěze i poražené. Překvapení však trhům nenadělily pouze akciové společnosti, ale i Spojené arabské emiráty, které se po téměř 60 letech rozhodly vystoupit z kartelu OPEC. Překvapení jsme nebyli ušetřeni ani na přelomu týdne, kdy společnost GameStop, známá hlavně kvůli „meme stock“ mánii z roku 2021, předložila velmi ambiciózní návrh na převzetí jednoho z hlavních internetových tržišť. Zajímá vás, kterého? To se dozvíte v dnešním díle.
Děkujeme, že nás čtete!
V tomto vydání se dozvíte ✅
- Jak dopadl první kvartál pro „Velkou sedmičku“?
- Jaké plány má společnost GameStop na poli e-commerce?
- Co znamená odchod Spojených arabských emirátů z kartelu OPEC?
Stručně 📻
GameStop nabízí 56 miliard za eBay, trhy ale fúzi zatím nevěří
Nekorunovaný král „meme“ akcií, GameStop, šokoval investiční svět nabídkou na převzetí jednoho z předních e-commerce gigantů – eBay. Generální ředitel GameStopu Ryan Cohen nabízí 125 dolarů za akcii, což představuje zhruba dvacetiprocentní prémii vůči páteční závěrečné ceně akcií, a celá transakce tak má mít hodnotu 56 miliard dolarů. Cohenův záměr je přitom jasný a mimořádně ambiciózní: chce vytvořit z eBay mnohem silnějšího konkurenta pro Amazon a proměnit ho v kolos s hodnotou stovek miliard dolarů.
Za touto překvapivou nabídkou stojí rozsáhlá restrukturalizace, kterou GameStop pod vedením Cohena v posledních letech prochází. Společnost již uzavřela stovky neefektivních kamenných prodejen, opustila většinu svých mezinárodních aktivit a svůj zájem přesunula na zboží s vyšší marží, jako jsou retro hry a sběratelské karty. Právě v segmentu sběratelských předmětů se přitom byznys obou firem výrazně překrývá. Cohen věří, že propojením online platformy eBay s fyzickým světem prodejen GameStopu vzniknou obrovské strategické výhody. Kamenné obchody by totiž mohly nově fungovat jako rozsáhlá logistická infrastruktura a kontaktní místa pro sběr či fyzické ověřování pravosti zboží prodávaného přes internet.
Ačkoliv akcie eBay po oznámení vzrostly o více než 13 procent, stále zůstaly pod nabízenou cenou, což jasně odráží pochybnosti investorů o tom, zda se fúzi podaří úspěšně dotáhnout do konce. Analytici navíc namítají, že restrukturalizace samotného eBay aktuálně funguje dobře a není tak důvod do ní radikálně zasahovat. Pokud stávající vedení nevyžádanou nabídku odmítne, je Cohen, jenž v eBay od začátku února skrytě vybudoval pětiprocentní podíl, připraven jít do tvrdého boje a oslovit napřímo další akcionáře.
Zlom v Perském zálivu: Emiráty opustily OPEC
Spojené arabské emiráty k 1. květnu oficiálně vystoupily z ropného kartelu OPEC, jehož členem byly od roku 1967. Rozhodnutí, které třetího největšího těžaře organizace zbavuje dosavadních produkčních kvót, je motivováno národními zájmy, přehodnocením těžební politiky a snahou o urychlený rozvoj infrastruktury. Generální ředitel státní ropné společnosti ADNOC Sultan Al Jaber uvedl, že odchod z OPEC dává SAE mnohem větší prostor k urychlení investic; společnost plánuje uvolnit zhruba 55 miliard dolarů na nové ropné projekty a do roku 2027 navýšit svou těžební kapacitu ze současných 4,85 milionu na rovných pět milionů barelů denně.
Opuštění kartelu je ale také výsledkem geopolitických změn, které urychlil nedávný konflikt v oblasti. Írán během něj na území SAE vypálil zhruba 2 800 dronů a raket, což zemi přimělo přehodnotit své aliance. Emiráty v reakci na váhavý postoj zbytku Perského zálivu posílily své bezpečnostní vazby na USA a Izrael, který SAE dokonce poskytl svůj pokročilý systém protivzdušné obrany Iron Dome, na jehož obsluze se přímo podílejí izraelští vojáci. Významný krok Spojených arabských emirátů zároveň podtrhuje snahu tamního prezidenta vymanit se ze stínu Saúdské Arábie, se kterou Emiráty stále častěji soupeří o ekonomický i politický vliv v regionu.
Z dlouhodobého hlediska představuje krok SAE vážnou trhlinu ve schopnosti OPEC koordinovat globální nabídku ropy – pokud by i další členské státy upřednostnily vlastní tržní podíl před dodržováním kvót, ztratil by kartel svůj hlavní nástroj k řízení cen. SAE navíc získaný kapitál plánují využít k investicím do ropovodů, které by bezpečně obcházely Hormuzský průliv, jenž je nyní v důsledku kroků Íránu prakticky neprůjezdný. Krátkodobě by nicméně trh s vyčerpanými zásobami měl být schopen dodatečné barely z Emirátů bez větších problémů absorbovat.
Téma týdne 🗞️
Výsledková sezona za první čtvrtletí přinesla na Wall Street nečekanou vlnu optimismu, která akciové trhy nakopla. Ačkoliv investoři do tohoto období vstupovali s narůstající nervozitou pramenící z výkyvů cen ropy a přetrvávajícího geopolitického napětí na Blízkém východě, „korporátní Amerika“ prokázala mimořádnou odolnost. Podíl společností z indexu S&P 500, které svými hospodářskými výsledky zaostaly za očekáváním analytiků, klesl na nejnižší úroveň od roku 2021, přičemž tento úspěch nestojí pouze na bedrech velkých technologických hráčů. Pozitivní překvapení hlásí firmy napříč celým spektrem ekonomiky, od prudce rostoucích akcií menších podniků z indexu Russell 2000, který od začátku roku posílil o 13 procent, až po velké americké banky, jež zaznamenaly vůbec nejziskovější čtvrtletí ve své historii.
Pozornost celého finančního světa se nicméně upírala především k elitní skupině technologických gigantů. Během pouhých dvou minut zveřejnily ve středu po zavření trhu své finanční výkazy společnosti Alphabet, Meta, Amazon a Microsoft, které zároveň patří k největším investorům do infrastruktury pro umělou inteligenci. Z jejich výsledků vyplynulo, že bezbřehá euforie kolem všeho, co nese nálepku AI, je na trhu u konce. Wall Street se posunula do obezřetnější fáze, ve které investoři důkladně odlišují společnosti schopné přetavit kapitálové výdaje do skutečného růstu tržeb od těch, u nichž astronomické utrácení vzbuzuje spíše obavy.
Jasným vítězem tohoto zúčtování se stala společnost Alphabet. Akcie mateřské společnosti Googlu ve čtvrtek vystřelily o 10 procent, čímž si od začátku roku připsaly 22 procent a staly se tak suverénně nejvýkonnějším titulem „elitní sedmičky“. Tento masivní růst byl tažen především cloudovou divizí, jejíž tržby dosáhly 20 miliard dolarů a snadno překonaly odhady, k čemuž významně přispěla obrovská poptávka po AI softwaru a infrastruktuře. Objem nevyřízených zakázek se navíc mezikvartálně téměř zdvojnásobil na více než 460 miliard dolarů a generální ředitel Sundar Pichai potvrdil silné momentum i u spotřebitelských AI služeb v čele s aplikací Gemini. Podobný úspěch slavil i Amazon, u jehož cloudové divize se zrychlil růst tržeb na 28 procent, což představuje její nejlepší výsledek od druhého čtvrtletí roku 2022 – akcie díky tomu zakončily týden na historickém rekordu a aktuálně se obchodují o 18 procent výše než na začátku roku. K optimismu přispěla i společnost Apple, jejíž akcie posílily o více než tři procenta po ohlášení nečekaně silného výhledu růstu tržeb v aktuálním čtvrtletí.
Na opačné straně barikády se ocitly společnosti Meta Platforms a Microsoft, které trh i přes dobré provozní výsledky potrestal. V případě společnosti Meta se akcie propadly o téměř devět procent v bezprostřední reakci na to, že firma zvýšila odhad svých letošních kapitálových výdajů až na 145 miliard dolarů. Na rozdíl od Googlu či Amazonu navíc Meta neprodává cloudové služby třetím stranám a její spotřebitelská AI aplikace Meta AI se rozbíhá v porovnání s konkurenty podstatně pomaleji.
Samotné vysvětlení Marka Zuckerberga ohledně toho, jak budou obrovské plánované investice zpeněženy, zhodnotili analytici jako příliš vágní. Microsoft, ačkoliv očekává v probíhajícím čtvrtletí silný, téměř čtyřicetiprocentní růst své cloudové platformy Azure, ztratil po zveřejnění výsledků téměř čtyři procenta. Důvodem byl plán výdajů ve výši astronomických 190 miliard dolarů pro rok 2026, což z Microsoftu s letošním čtrnáctiprocentním propadem hodnoty činí prozatím nejhorší titul z Velké sedmičky technologických titulů.
Tato bezprecedentní vlna kapitálových výdajů ze strany technologických obrů však představuje obrovské požehnání pro globální polovodičový sektor. Výrobci čipů zažívají zlaté časy, což se zřetelně projevilo i na klíčovém polovodičovém indexu SOX. Ten během dubna zaznamenal sérii 18 růstových dní v řadě, jež mu přinesla bezmála padesátiprocentní zhodnocení. Očekávaný příliv kapitálu pomohl i akciím společnosti Qualcomm, jež po zveřejnění vzrostly až o 15 procent po oznámení, že jeden z největších provozovatelů datových center začne koncem tohoto roku využívat její nově vyvinuté čipy.
Co by vám nemělo uniknout 🚨
Zatímco analytici prestižních bank jako Morgan Stanley radí „kupovat“ a cílové ceny slibují až stoprocentní zhodnocení, akcie skupiny CSG na burze krvácí. Od svého lednového úpisu odepsaly už čtvrtinu hodnoty a za sebou mají i výprodeje od velkých správců aktiv. Proč investoři nevěří expertům z Wall Street a jaké faktory srážejí cenu dolů, se dozvíte na webu e15.
Predikční trhy jako Polymarket a Kalshi slibují běžným lidem možnost pohádkového zbohatnutí, ale data ukazují úplně jiný příběh. Na platformě Polymarket „shrábne“ 67 procent všech zisků pouhá 0,1 procenta uživatelských účtů. Více než 70 procent běžných sázkařů zde naopak své peníze prodělá. Proti amatérům tu totiž stojí profesionální „žraloci“, kteří využívají pokročilé algoritmy a velká data k bleskovému obchodování. Zjistěte, jak funguje nemilosrdný svět predikčních trhů, v článku na WSJ.
Osobnost týdne 👑
John Joseph „Joe“ Ricketts (*1941) je americký miliardář, byznysman, filantrop a sportovní hybatel. Je známý především jako vizionář, který zdemokratizoval americký akciový trh pro běžné lidi, a jako zakladatel obří makléřské společnosti Ameritrade (později TD Ameritrade). Široká veřejnost ho zná také jako hlavu rodiny, která vlastní a řídí slavný baseballový klub Chicago Cubs. Narodil se v Nebrasce do skromných poměrů v rodině místního tesaře. Jeho akademická dráha je spjata s Creighton University v domovské Omaze, kde v roce 1968 úspěšně získal bakalářský titul v oboru ekonomie.
Jeho první kariérní kroky vedly do tradičního světa financí, kde pracoval nejprve jako úvěrový analytik a posléze jako investiční makléř. Rychle si však uvědomil, že zavedený systém s vysokými fixními poplatky je pro drobné investory nevýhodný. Když v roce 1975 americká Komise pro cenné papíry (SEC) fixní poplatky zrušila, Ricketts vycítil příležitost a založil First Omaha Securities – jednu z prvních diskontních makléřských společností v USA. Svou firmu postupně modernizoval a jako jeden z prvních implementoval nové technologie, například možnost zadávat pokyny k nákupu akcií pomocí tlačítek na pevném telefonu (systém Touch-Tone) v roce 1988.
V roce 1995 spustil jeden z vůbec prvních systémů pro online obchodování přes internet, čímž navždy změnil pravidla hry na Wall Street, protože umožnil drobným investorům nakupovat akcie „z obývacího pokoje“ za zlomek ceny. Z jeho firmy se stal hegemon TD Ameritrade, kterého v roce 2020 pohltil Charles Schwab v obchodu za 26 miliard dolarů.
Dnes se Joe Ricketts stáhl z každodenního řízení velkého finančního byznysu a věnuje se především správě rodinného majetku a rozsáhlým filantropickým aktivitám. Prostřednictvím nadace rodiny Rickettsových finančně podporuje vzdělávání, umění a projekty na ochranu přírody. Zároveň je známý jako jeden z velkých sponzorů konzervativních politických kampaní ve Spojených státech. V roce 2019 vydal své paměti v knize The Harder You Work, the Luckier You Get, kde shrnul svůj příběh cesty od syna tesaře až na absolutní vrchol amerického byznysu.
Graf týdne 📊
Na grafu je vyobrazen historický vývoj kapitálových výdajů na datová centra jedněch z největších technologických hráčů na trhu – firem Amazon, Google, Meta a Microsoft. Patrný je konzistentní růst během celého období, přičemž v absolutním vyjádření výrazně zrychlil od roku 2024, kdy se začaly významně adoptovat nástroje spojené s umělou inteligencí, pro něž jsou datová centra nezbytností. Pozoruhodné jsou odhady společností na letošní rok, které přesahují hranici 700 miliard dolarů, přičemž nejoptimističtější je Amazon s 200 miliardami, kterému dýchají na záda Microsoft a Google s předpokládanými výdaji v hodnotě 190 miliard pro každou společnost. Graf tak perfektně ilustruje to, co v současnosti nejvíce znepokojuje investory – trh si klade otázku, zda tyto masivní výdaje přinesou hmatatelné výsledky a adekvátní návratnost.
růst kapitálových výdajů na AI v čase |
Zdroj: Bloomberg
Budu moc rád, když mi na e-mail martin.ceska@cncenter.cz dáte vědět, jak vás newsletter (ne)baví, a zároveň ocením i tipy na témata, o kterých byste si chtěli v newsletteru pravidelně číst.
Děkuju a přeji hezký den!
Martin Češka