Rytmus vydává vlastní NFT. Inspirovaly mě emise zahraničních hvězd, říká rapper | E15.cz

Je to trend, který nejde nevidět. Americká rapperka Azealia Banks vydělala 17 tisíc dolarů za NFT s audiozáznamem svého pohlavního styku, rapper Eminem zase utržil 700 tisíc dolarů za NFT animované figurky se svoji podobou (aby následně utratil půl milionu dolarů za NFT obrázku opičáka), Tory Lanez zase za 57 sekund vydělal milion dolarů, když prodával své album přes NFT. Nyní se do světa prodeje virtuálních dárků pouští slovenský rapper Patrik Vrbovský alias Rytmus. Desítky milionů zhlédnutí jeho klipů, obrovská pozornost na sociálních sítích a s tím spojená náklonnost komerčních firem dávají tušit, že i v tomhle případě může jít o něco velkého. Sám Rytmus ještě nechce prozradit fundament svých budoucích NFT, ale je zřejmé, že chce i do česko-slovenského hudebního byznysu přinést nový zdroj příjmů. „Jde obecně o to, že kdo na tu vlnu naskočí první, má šanci udělat bombu,” říká Rytmus v rozhovoru pro E15.

Co vás na NFT baví a proč jste se rozhodl je vydávat?

Určitě proto, že sleduji své oblíbence ve světě a v posledním roce šlo o nepřehlédnutelný trend. Čekal jsem jen na to, až přijde ten správný moment a ten nastal, když jsem se potkal s lidmi z platformy Rull. Pak jsem si řekl, proč ne. Je třeba držet krok.

Eminem vydal kartičky s podobou svých altereg z minulosti, kanadský rapper Tory Lanez zase vydal NFT album. Vy nabídnete jaký obsah?

Nechal bych to ještě jako překvapení. Ale mohu slíbit, že půjde o exkluzivní věc. Něco, co nikdy nikde nebylo a bude to osobní.

Ze soukromého nebo profesního života?

Týká se to charakteru Rytmuse. Jde o nahlédnutí někam, kde nikdy nikdo nebyl. Kdybych měl já svého oblíbence, tak by mě něco podobného velmi zajímalo.

Čili to půjde někam do vašeho nitra?

Ano, ale to je opravdu všechno, co k tomu mohu prozradit. Nechal jsem si prostě poradit, co by bylo pro tuhle formu vhodné a přišli jsme na to, že nějaký obecný obsah nebude mít takový dopad a hodnotu, jako když přidáme nadstavbu v podobě něčeho opravdu osobního. Prostě aby to nebyl propal.

Jaký je cíl? Co byste z vydání NFT rád získal?

Chci jít s trendem. U nás budu mezi prvními, možná úplně první. Beru to tak, že dělám něco pro kulturu, žádný extra cíl za tím není. Možná návod na to, jak NFT v šoubyznysu pojmout.

Je za tím nějaký finanční cíl?

Já už to nemám tak, že bych si v první řadě vizualizoval nějakou sumu. Hlavně se snažím věci dělat tak, aby stály za to. Aby byly vytvořené na té nejvyšší úrovni. A když by peníze měly přijít, budu se na ně velmi těšit. Takhle to prostě mám, protože díky tomu nejsem nikdy zklamaný.

Proč jste si vybral pro vydání NFT zrovna platformu Rull?

To je jednoznačné, protože jsou špičkou na trhu. Myslím, že osud nás tak nějak propojil a mělo to tak být. Potkali jsme se tak, že jsem hrál na jedněch narozeninách, začali jsme se o tom bavit, domluvili jsme schůzku a už to šlo. Bylo to velmi spontánní.

Jak vlastně NFT vnímáte? Je to určitý nový druh propojení fanoušků s umělci?

Já to vnímám trochu jinak, protože jsem trochu jiný než ostatní. Jsou chvíle, kdy si držím všechny od těla. Někdy se to zase celé otočí a nebojím se sám sebe nabídnout. Teď mám zrovna tuhle druhou fázi. Ale až se možná za rok nebo dva zase uvidíme, může to být naopak. Je to vlastně takový balanc.

Není to někdy na překážku?

Třeba u sociálních sítí to tak být může, ale tam je to něco jiného. Snažím se být autentický a pravidelně sdílet své postřehy a pocity. Nebojím se být ale ani tajemný, aby se ve mě člověk hned nevyznal.