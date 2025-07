Kalhotky, marihuana i alkohol: 15 značek celebrit, které dokazují, že podnikání je výnosnější než showbyznys

Bono & Elevation Partners

Zpěvák Bono je úspěšným investorem. | Zdroj: Profimedia.cz

Zpěváka Bona všichni znají díky kapele U2, slunečním brýlím a aktivismu, ale málokdo ví, že je spoluzakladatelem soukromé společnosti Elevation Partners, která investuje do médií a technologií. Podle agentury Bloomberg firma už investovala nejméně 1,76 miliardy dolarů. V jejím portfoliu jsou jména jako Palm, Inc., Facebook, Forbes a Yelp. The Independent uvedl, že skupina jen z investice do Facebooku vydělala 1,4 miliardy dolarů.