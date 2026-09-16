Lidé možná přestanou chodit na e-shopy. Shoptet se připravuje na svět, v němž bude nakupovat AI
- Produktový a technologický ředitel Shoptetu Pavel Cvetler v e15 Castu popsal také evropskou expanzi platformy a budoucnost malých internetových obchodníků.
- Umělá inteligence postupně mění nejen způsob, jakým lidé zboží hledají, ale také samotné fungování internetových obchodů.
- Shoptet už umožňuje přes AI nástroje spravovat část e-shopu a připravuje se i na scénář, kdy zákazníci přestanou na stránky obchodníků běžně chodit.
E-shop, který majitel z velké části ovládá prostřednictvím umělé inteligence, už podle produktového a technologického ředitele Shoptetu Pavla Cvetlera není vzdálená budoucnost. Platforma už nyní provozuje MCP server, přes nějž lze nastavovat ceny produktů a slevy nebo publikovat články.
AI zatím nedokáže za obchodníka například objednat docházející zboží od jeho dodavatele, může ho ale upozornit, že zásoby klesají. „My to za něj nevyrobíme, my to za něj neobjednáme u dodavatele, ale alespoň ví, že s tím má něco dělat,“ říká Cvetler.
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Shoptet se zároveň připravuje na možnost, že zákazníci v budoucnu nebudou při nákupu běžně navštěvovat samotné e-shopy. Firma podle Cvetlera už přemýšlí nad tím, co by se stalo, kdyby nedávalo smysl chodit přímo na internetový obchod, a s takovým scénářem počítá při vývoji nových řešení. „Určitě se to nestane ze dne na den, bude docházet k nějaké tranzici,“ myslí si Cvetler a očekává, že prostor pro klasické e-shopy zůstane i v dlouhodobější budoucnosti.
Co lze udělat pro viditelnost u AI?
Naděje, že umělá inteligence smaže část náskoku největších e-shopů, se podle Cvetlera zatím zcela nenaplňuje. Velkým hráčům dál pomáhá známá značka, a nové prostředí se navíc nemusí obejít bez placené reklamy, která může menší obchodníky znevýhodnit. Shoptet se proto snaží část bariér odstranit na technologické straně. „Je spousta věcí, které může člověk udělat pro to, aby byl jeho e-shop buď lépe viditelný, nebo lépe srozumitelný pro AI,“ říká Cvetler.
Pavel Cvetler
Pavel Cvetler působí v Shoptetu jako Chief Product & Technology Officer (CPTO) a vede týmy napříč produktovým vývojem a technologiemi. Do Shoptetu nastoupil v září 2024 a do současné role, která vznikla sloučením pozic produktového a IT ředitele, byl jmenován v květnu 2025. Předtím strávil 12 let v Livesportu jako šéf vývojářů, kde se podílel mimo jiné na vývoji mobilní aplikace pro miliony uživatelů.
Platforma současně otevírá obchodníkům další prodejní kanály. Spustila například integraci s tržištěm Allegro, kde pomocí AI zjednodušuje mimo jiné párování produktů do kategorií. „Šli jsme na to trochu po shoptetovsku a poměrně komplikovaný systém jsme se pokusili zjednodušit. Možnost vystavit produkt na tomto tržišti je pro člověka vlastně strašně jednoduchá,“ vysvětluje Cvetler.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
(00:00) Úvod
(00:16) Z Livesportu do Shoptetu: co je těžší postavit
(01:50) Shoptet už o sobě nepřemýšlí jako o e-shopové platformě
(06:44) Může malý obchodník dohnat Alzu?
(08:20) Nakupování přes AI: co se za poslední rok změnilo
(11:39) Jak udělat e-shop srozumitelný pro AI
(16:49) MCP server: e-shop ovládaný přes asistenta
(19:33) Když AI umí všechno, k čemu je pak platforma?
(22:05) Proč spojili produkt a technologie do jedné role
(27:48) Evropská expanze a legislativně složité trhy
(31:50) Budou lidé za pět let ještě chodit na e-shopy?