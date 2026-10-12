Buď problém vyřešíme, nebo to ukončíme. Zavření české továrny je pro Baťu jen začátek na cestě k zisku
- Obuvnická společnost Baťa si od ukončení výroby v Česku slibuje zlepšení finančních výsledků.
- V posledních letech firma na tuzemském trhu končí ve stomilionových ztrátách.
- Pod vedením nového ředitele prochází rozsáhlými změnami, jejichž efekt se má naplno dostavit v přespříštím roce.
Oznámení o uzavření posledního závodu výrobce bot Baťa ve střední Evropě, který se nachází v Dolním Němčí nedaleko Uherského Hradiště, má být jednou z cest, jak zlepšit neuspokojivé finanční výsledky firmy na českém trhu. „Závod nelze za současných tržních podmínek provozovat ziskově, takže ukončení výroby odstraní strukturální náklady našeho českého podniku. Očekáváme, že se přínos projeví od roku 2027 dále,“ popisuje generální ředitel Bati Panos Mytaros. O tom, že tuzemská výroba není z hlediska cen a objemů udržitelná, mluvil šéf firmy už v dubnovém rozhovoru pro e15.
Továrna v Dolním Němčí je součástí podniku od roku 1992 a v loňském roce vyrobila kolem 150 tisíc párů bot. Závod se specializuje na barefootovou obuv, jejíž výroba bude nyní podle Mytarose probíhat v několika zemích, mimo jiné v Indii a Číně. Provoz ukončí společnost postupně. Polovina z 92 zaměstnanců má skončit na konci letošního roku, druhá polovina pak v březnu příštího roku.
Baťa se v Česku v posledních letech potýká se špatnými hospodářskými výsledky. Za rok 2024 firma skončila ve ztrátě přes 200 milionů korun při tržbách přibližně 1,1 miliardy. V tomto roce firma na tuzemském trhu prodala 787 tisíc párů bot, což představovalo pětiprocentní meziroční pokles.
Strategie „znovuzažehnutí“
Ukončení výroby v Dolním Němčí má být ale jen jedna z částí plánu Bati, který má vést ke zlepšení finančních výsledků. Hlavní částí transformační strategie, kterou Mytaros ve firmě započal po svém loňském nástupu do jejího čela a které říká „znovuzažehnutí“, má být proměna sortimentu, který chce Baťa změnit tak, aby byl pro zákazníky i v současné době relevantní. „První obuv z této transformace bude našim zákazníkům k dispozici v březnu příštího roku,“ přibližuje Mytaros.
Skutečný efekt změn ale podle něj bude viditelný až v roce 2028. Z celosvětového hlediska nicméně očekává, že letošní rok bude pro skupinu z hlediska finančních výsledků lepší než ten předchozí. Podle Mytarose bude firma uplatňovat jasný postoj: „Když najdeme problém, vyřešíme ho, nebo danou věc ukončíme.“
Společnost založená v roce 1894 aktuálně působí v 56 zemích po celém světě a provozuje kolem šesti tisíc prodejen. Baťa ročně prodá asi 140 milionů párů bot a firma je globálně podle Mytarosova dubnového vyjádření zisková a generuje obrat kolem dvou miliard dolarů, tedy přibližně 43,5 miliardy korun. Poslední roky však tato čísla stagnují. Plánem společnosti je vyrůst do roku 2030 o 50 procent, což má vyžadovat každoroční dvouciferný růst.
Baťa má také ambice v další expanzi. „Plánujeme expanzi na Blízký východ, který bude v budoucnu zase na správné trajektorii, a do Turecka. Chceme se stát relevantnějšími také v západním světě. To neznamená otevírat tam tisíce prodejen, ale dokázat oslovit tamního spotřebitele. A nakonec chceme získat větší kontrolu a lépe zviditelnit značku v Číně,“ uvedl Mytaros letos v dubnu.