Baťa chce nakopnout ztrátový český trh. První vlaštovkou je předělávka legendární boty z konce 19. století
Výrobce bot Baťa nedosahoval v uplynulých letech na českém trhu takových výsledků, jakých by si přál. Podle poslední zveřejněné uzávěrky firmy za rok 2023 skončil při tržbách 1,2 miliardy korun ve ztrátě zhruba 165 milionů. „V zásadě budou ty finance podobné i v roce 2024 a 2025. Faktem je, že zde nejsme ziskoví. Důležité ale je říct si: co s tím teď uděláme?“ konstatoval v rozhovoru pro e15.cz generální ředitel společnosti Panos Mytaros, který stojí v jejím čele od loňského roku.
Pod jeho vedením začíná firma, která dnes působí v 56 zemích a provozuje asi 6000 prodejen, budovat novou strategii, kterou popisuje jako „znovuzažehnutí“. „Nechceme nového Baťu, chceme jen oživit jeho původního ducha a vrátit ho zpět na mapu v segmentu cenově dostupné masové obuvi,“ vysvětluje Mytaros.
Proměna portfolia
Jedním z hlavních pilířů nové strategie má být proměna produktového portfolia, které se v poslední době stalo podle Mytarose složitým a nerelevantním pro dnešní dobu. První novinku, zatím cílenou zejména na Česko, uvedla společnost ve čtvrtek. Jde o reedici boty zvané baťovka – modelu, který Baťa začal vyrábět v roce 1897, tedy tři roky po založení zlínské firmy. Představení nové kolekce zároveň souvisí se 150. výročím narození Tomáše Bati.
Nová Baťovka - reedice původních bot vyrobená při příležitostí 150. výročí narození Tomáše Bati |
„Baťovka je pro nás nesmírně zajímavá, protože přesně symbolizuje ducha značky Baťa. Spojuje v sobě tři klíčové prvky: jednoduchost, funkčnost a dostupnost. Kožená špička poskytovala ochranu, textilie dodávala lehkost a celek byl cenově dostupný pro každodenní nošení,“ popisuje Mytaros.
Současná novinka je teniskovou verzí původní boty, což podle šéfa společnosti souvisí s tím, že lidé dnes na každodenní nošení preferují právě tenisky, protože jsou pohodlné a odpovídají aktuálním trendům. „Stále zachováváme kombinaci textilu a kůže a držíme se jednoduchosti, funkčnosti a dostupnosti, ale posouváme ji do dnešní doby. Nechtěli jsme vyrobit jen přesnou kopii a sázet na nostalgii, zákazník se totiž posunul,“ komentuje Mytaros.
Původní Baťovka poprvé vyrobená v roce 1897 |
Nové boty nabízí Baťa v několika barevných variantách a jejich cena se pohybuje kolem 2000 korun. Firma je zároveň bude vyrábět ve své české továrně v Dolním Němčí nedaleko Uherského Hradiště.
Plány na příští rok
Do budoucna se má změnit velká část Baťovy kolekce, která bude pragmatičtější, s důrazem na pohodlí a kvalitu. V příštím roce společnost plánuje uvést další nové boty, které budou vycházet z historických modelů Bati. „Globální spuštění nových kolekcí a ikonických modelů plánujeme na začátek roku 2027, konkrétně na únor,“ přibližuje Mytaros.
Vedle toho se mají začít vizuálně měnit i prodejny. V Česku jich má firma kolem padesáti, což považuje za ideální počet, jejich modernizace je však nutná. „Naše prodejny se začnou vizuálně měnit už od druhé poloviny tohoto roku. Pokud k nám přijdete dnes a pak znovu za dvanáct měsíců, uvidíte jasné zlepšení a určitě si řeknete, že už tu dokážete najít boty, které vám skutečně vyhovují,“ doplňuje ředitel firmy.
Současné změny mají tradičnímu výrobci bot s českými kořeny vrátit relevanci. Tu podle Mytarose značka v poslední době ztrácela a výjimkou nebyl ani tuzemský trh. „Povědomí o značce sice stále je, lidé k nám chodí, ale k samotnému nákupu často nedojde, protože nám chybí ten správný mix relevantní značky, dobré prodejny a kvalitního produktu. Na tom musíme pracovat,“ uvádí.