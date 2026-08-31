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České hotely zdražily nad úroveň Německa. V obsazenosti Praha poráží i Paříž, účtuje si ale třetinové ceny

Czech Inn Hotels

Czech Inn Hotels Zdroj: Czech Inn Hotels

e15.cz
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  • Český hotelový trh v červenci meziročně vzrostl o 8,6 procenta, k čemž přispěla zejména nízká srovnávací základna z loňského roku i celkové oživení evropského cestovního ruchu.

  • V absolutních cenách ubytování Česko předstihlo Německo a Praha v obsazenosti hotelů porazila Paříž (85,2 % ku 81,9 procenta), cenově však česká metropole za francouzskou výrazně zaostává.

  • Během prázdnin se proměnila struktura hostů, přičemž výrazně přibylo tranzitních turistů využívajících Česko jako průjezdní zemi při cestách na jih.

Podle červencových dat analytické společnosti STR zaznamenal hotelový trh v České republice meziroční růst o 8,6 procenta. Výsledek je částečně ovlivněn nízkou srovnávací základnou z července 2025, kdy odvětví vykazovalo slabší čísla. Podobný vývoj jako Česko zaznamenalo také Chorvatsko s meziročním růstem o 12,5 procenta. K oživení trhu došlo i v dalších evropských zemích, například ve Francii (+17,6 %), Německu, Velké Británii, Itálii, Španělsku a Rakousku.

Vyšší ceny než v Německu, na Paříž ale Praha nestačí

V absolutních cenách hotelového ubytování se Česká republika dostala před Německo. V celoročním ukazateli (YTD) dosahuje Česko růstu +7,4 procenta, zatímco Německo vykazuje +0,1 procenta.

Praha v červenci překonala Paříž v míře obsazenosti hotelů (85,2 % oproti 81,9 %). Francouzská metropole je však pro hosty téměř třikrát dražší – průměrná cena za noc tam dosáhla 356 eur, zatímco v Praze činila 116 eur. Podle Jaroslava Svobody, majitele sítě Czech Inn Hotels, patří Česko v obsazenosti k evropské špičce, cenově však zůstává na nižších úrovních.

Proměna struktury turistů

V letním období se v Česku proměnila struktura návštěvníků. Vzrostl podíl tranzitních turistů, především Turků a Němců tureckého původu cestujících v prázdninových měsících do země původu. Obdobný tranzitní trend se projevuje i u polských turistů směřujících k moři.

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