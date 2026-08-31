České hotely zdražily nad úroveň Německa. V obsazenosti Praha poráží i Paříž, účtuje si ale třetinové ceny
- Český hotelový trh v červenci meziročně vzrostl o 8,6 procenta, k čemž přispěla zejména nízká srovnávací základna z loňského roku i celkové oživení evropského cestovního ruchu.
V absolutních cenách ubytování Česko předstihlo Německo a Praha v obsazenosti hotelů porazila Paříž (85,2 % ku 81,9 procenta), cenově však česká metropole za francouzskou výrazně zaostává.
Během prázdnin se proměnila struktura hostů, přičemž výrazně přibylo tranzitních turistů využívajících Česko jako průjezdní zemi při cestách na jih.
Podle červencových dat analytické společnosti STR zaznamenal hotelový trh v České republice meziroční růst o 8,6 procenta. Výsledek je částečně ovlivněn nízkou srovnávací základnou z července 2025, kdy odvětví vykazovalo slabší čísla. Podobný vývoj jako Česko zaznamenalo také Chorvatsko s meziročním růstem o 12,5 procenta. K oživení trhu došlo i v dalších evropských zemích, například ve Francii (+17,6 %), Německu, Velké Británii, Itálii, Španělsku a Rakousku.
Vyšší ceny než v Německu, na Paříž ale Praha nestačí
V absolutních cenách hotelového ubytování se Česká republika dostala před Německo. V celoročním ukazateli (YTD) dosahuje Česko růstu +7,4 procenta, zatímco Německo vykazuje +0,1 procenta.
Praha v červenci překonala Paříž v míře obsazenosti hotelů (85,2 % oproti 81,9 %). Francouzská metropole je však pro hosty téměř třikrát dražší – průměrná cena za noc tam dosáhla 356 eur, zatímco v Praze činila 116 eur. Podle Jaroslava Svobody, majitele sítě Czech Inn Hotels, patří Česko v obsazenosti k evropské špičce, cenově však zůstává na nižších úrovních.
Proměna struktury turistů
V letním období se v Česku proměnila struktura návštěvníků. Vzrostl podíl tranzitních turistů, především Turků a Němců tureckého původu cestujících v prázdninových měsících do země původu. Obdobný tranzitní trend se projevuje i u polských turistů směřujících k moři.