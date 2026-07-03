Předplatné

Českým hotelům dochází dech. Maďarsko roste třikrát rychleji díky turistice a velkým akcím

Český hotelový trh po silnějším podzimu a zimě ztrácí tempo.

Český hotelový trh po silnějším podzimu a zimě ztrácí tempo. Zdroj: Czech Inn Hotels

sad
Diskuze (0)
  • Růst tržeb českých hotelů v květnu dál zpomalil.
  • Maďarsko naopak táhnou investice do turismu a velké akce.
  • Bez kongresů a silnější ekonomiky budou české hotely ztrácet.

Český hotelový trh po silnějším podzimu a zimě ztrácí tempo. Podle květnových dat společnosti STR vzrostly tuzemské tržby na pokoj a noc meziročně o 6,5 procenta, obsazenost hotelů se zvýšila o 3,6 procenta na 80,1 procenta. V evropském srovnání jde stále o pozitivní výsledek, zejména proti Německu či zemím Beneluxu.

Německo, dlouho považované za tahouna evropského hotelnictví, pokračuje v poklesu. V květnu tam tržby na pokoj a noc klesly meziročně o pět procent a obsazenost se snížila o 3,3 procenta. Podobně se podle zprávy vyvíjejí také Nizozemsko a Belgie.

Výrazně odlišný vývoj ukazuje Maďarsko

Maďarské hotely v květnu zvýšily tržby na pokoj a noc o 19,4 procenta, tedy téměř trojnásobným tempem oproti Česku. Podle zprávy pomáhají investice do turistiky i pořádání velkých akcí, výsledky má dál podpořit červnový koncert Metallicy a červencová Velká cena Maďarska formule 1 v Budapešti.

Dařilo se také Slovensku a stabilně dobré výsledky vykazují jižní země Evropy, kterým pomáhá letní přímořská sezona. Česko se naopak podle zprávy blíží stagnaci a červnová čísla mohou růst zcela zastavit kvůli tradičně nepříznivému dopadu mistrovství světa ve fotbale.

„Dlouhodobě říkám, že bez fungující ekonomiky a bez aktivního pořádání akcí a kongresů budou české hotely pokulhávat a spoléhat se na turisty milující památky,“ říká Jaroslav Svoboda, majitel hotelové sítě Czech Inn Hotels, která v roce 2025 ubytovala více než dva miliony hostů. „Takto už to ale nefunguje. Konkurence je obrovská a třetina turistů v Praze bydlí v bytech,“ dodává.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů