Českým hotelům dochází dech. Maďarsko roste třikrát rychleji díky turistice a velkým akcím
- Růst tržeb českých hotelů v květnu dál zpomalil.
- Maďarsko naopak táhnou investice do turismu a velké akce.
- Bez kongresů a silnější ekonomiky budou české hotely ztrácet.
Český hotelový trh po silnějším podzimu a zimě ztrácí tempo. Podle květnových dat společnosti STR vzrostly tuzemské tržby na pokoj a noc meziročně o 6,5 procenta, obsazenost hotelů se zvýšila o 3,6 procenta na 80,1 procenta. V evropském srovnání jde stále o pozitivní výsledek, zejména proti Německu či zemím Beneluxu.
Německo, dlouho považované za tahouna evropského hotelnictví, pokračuje v poklesu. V květnu tam tržby na pokoj a noc klesly meziročně o pět procent a obsazenost se snížila o 3,3 procenta. Podobně se podle zprávy vyvíjejí také Nizozemsko a Belgie.
Výrazně odlišný vývoj ukazuje Maďarsko
Maďarské hotely v květnu zvýšily tržby na pokoj a noc o 19,4 procenta, tedy téměř trojnásobným tempem oproti Česku. Podle zprávy pomáhají investice do turistiky i pořádání velkých akcí, výsledky má dál podpořit červnový koncert Metallicy a červencová Velká cena Maďarska formule 1 v Budapešti.
Dařilo se také Slovensku a stabilně dobré výsledky vykazují jižní země Evropy, kterým pomáhá letní přímořská sezona. Česko se naopak podle zprávy blíží stagnaci a červnová čísla mohou růst zcela zastavit kvůli tradičně nepříznivému dopadu mistrovství světa ve fotbale.
„Dlouhodobě říkám, že bez fungující ekonomiky a bez aktivního pořádání akcí a kongresů budou české hotely pokulhávat a spoléhat se na turisty milující památky,“ říká Jaroslav Svoboda, majitel hotelové sítě Czech Inn Hotels, která v roce 2025 ubytovala více než dva miliony hostů. „Takto už to ale nefunguje. Konkurence je obrovská a třetina turistů v Praze bydlí v bytech,“ dodává.