Aktualizováno: Do Česka už zítra vstoupí nový diskont. Evropu dobyl neobvyklým konceptem
- Dánský diskont Normal už ve středu otevře svou vůbec první prodejnu v Česku.
- První obchod vznikne na pražské Floře, druhý se otevře o dva dny později v Galerii Butovice.
- Řetězec sází na známé značky, trvale nízké ceny a prodejny uspořádané jako labyrint.
Do Česka už ve středu vstoupí nový zahraniční diskont. Dánský řetězec Normal otevře 12. srpna svou vůbec první tuzemskou prodejnu v pražském obchodním centru Flora. Jen o dva dny později, 14. srpna, přidá druhou pobočku v Galerii Butovice.
Normal chce české zákazníky nalákat na kosmetiku, drogerii, potřeby pro domácnost, potraviny i nápoje. Jeho sortiment čítá více než pět tisíc položek a vedle vlastních produktů zahrnuje i známé mezinárodní značky.
První český Normal otevře už ve středu
„Máme velkou radost, že vstup na český trh můžeme zahájit otevřením hned dvou prodejen v Praze. Věříme, že čeští zákazníci ocení náš jedinečný koncept, který spojuje známé značky, trvale nízké ceny a široký výběr produktů,“ řekl generální ředitel společnosti Normal Jakob Frölich Maarbjerg.
Labyrint místo slevových akcí
Normal nepoužívá sezonní slevové akce, ani věrnostní kupony. Charakteristickým prvkem řetězce je, že jeho prodejny jsou uspořádány do labyrintu, kvůli čemuž musejí zákazníci projít napříč celým sortimentem.
V nabídce má Normal přes 5 tisíc produktů a jsou mezi nimi značky, jako L'Oréal, Maybelline, Nivea, Gillette, Colgate, Garnier, Nescafé, Oreo, Vanish nebo Finish. Spotřebitelé si mohou ale koupit také privátní značky řetězce.
Řetězec otevřel svou první prodejnu v roce 2013 v dánském Silkeborg. Dnes firma provozuje více než 1000 prodejen ve 12 evropských zemích. Nedávno vstoupil také na slovenský trh, uvádí o sobě na webových stránkách. Patří pod skupinu Heartland Group.
V Česku působí i další dánský řetězec Flying Tiger, německý diskontní řetězec KiK, polský diskont Pepco a od roku 2020 například i nizozemská síť Action.