CSG prohlubuje spojenectví s Polskem. Získala kontrakt pro dělostřelectvo za 100 milionů eur
- Zbrojařský holding Czechoslovak Group (CSG) podepsal s polskou státní firmou Dezamet kontrakt v hodnotě přes 100 milionů eur (přes 2,4 miliardy korun) na dodávky komponent pro výrobu dělostřelecké munice ráže 155 mm.
Smlouva navazuje na širší strategické partnerství s Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) a zahrnuje i transfer technologií pro sériovou výrobu munice určené polské armádě a houfnicím Krab.
CSG tak dále posiluje svou pozici na polském trhu, přičemž s partnerem PGZ vyjednává o dalších společných projektech a výstavbě nových výrobních kapacit pro země NATO.
Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada bude polské firmě Dezamet dodávat komponenty pro výrobu dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů. Firmy podepsaly smlouvu v hodnotě přes 100 milionů eur (víc než 2,4 miliardy korun), sdělil mluvčí CSG Andrej Čírtek.
Smlouva mezi CSG Polska, dceřinou společností skupiny CSG, a firmou Dezamet ze skupiny Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) byla podepsána 24. července. „Předmětem smlouvy jsou mimo jiné dodávky pyrotechnických komponentů a podsestav používaných při výrobě zapalovačů,“ uvedla CSG v tiskové zprávě.
CSG nabízí pro PGZ transfer technologií pro výrobu munice, výstavbu nových výrobních kapacit i společné obchodní aktivity zaměřené na posilování obranných schopností zemí NATO a Evropské unie, uvedl předseda představenstva CSG Polska a viceprezident pro obchod skupiny CSG Wojciech Grzonka. „V souladu s rámcovou dohodou o víceoborovém strategickém partnerství mezi PGZ a CSG, podepsanou letos v březnu, jednáme o dalších projektech,“ podotkl šéf společnosti Dezamet Dariusz Szlenzak.
Sériová výroba
Transfer znalostí a technologií ze společností skupiny CSG umožnil polským závodům ze skupiny PGZ zahájit sériovou výrobu dělostřelecké munice určené mimo jiné pro samohybné houfnice Krab. Munici nakupuje polská armáda, uvedla CSG. Smlouva z prosince 2023 za téměř 11 miliard zlotých (62 miliard korun) mezi PGZ a polskou agenturou pro vyzbrojování zahrnuje dodávky muničních kompletů v letech 2024 až 2029. Další smlouva z konce letošního května má hodnotu přes 13,5 miliardy zlotých a finance jdou z unijního programu Bezpečnostní akce pro Evropu (SAFE).
Společnost Zaklady Metalowe Dezamet má vedle produkce dělostřelecké a minometné munice také civilní výrobu, věnuje se kovoobrábění a provozuje měřicí a výzkumnou laboratoř. Skupina CSG je registrovaná v Nizozemsku, vedení sídlí v Praze. Vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. Výrobní závody má ve více než desítce zemí. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. Skupina CSG zaměstnává více než 14.000 lidí. Loni její čistý zisk meziročně stoupl o 35,5 procenta na 872 milionů eur (asi 21,3 miliardy korun).