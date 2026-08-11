Padlý král rizikových dluhopisů zabojuje o stamiliony. Přijde Michal Mička o soudní ochranu?
- Soud bude rozhodovat o tom, zda Michal Mička setrvá v režimu oddlužení, díky němuž by se příští rok mohl zbavit rozhodující porce svých dluhů.
- Návrh na zrušení oddlužení Mičku viní z porušení pravidel „ochranného režimu“.
- Případné ukončení oddlužení by se mohlo paradoxně obrátit proti samotným věřitelům.
Přišel, viděl a prohrál. Právě před sedmi lety byl dravý a ambiciózní podnikatel s módou Michal Mička spojený se značkami Pietro Filipi či Kara na vrcholu sil. Rekordní apetit mají i investoři do dluhopisů rodiny jeho firem. Spořicí účet nenese tou dobou nijak zvlášť zajímavé cifry, což Mičkově skupině C2H hraje do karet.
Jen o necelé tři roky později tento hutný příběh končí, byznysmenovy firmy za sebou nechávají přes miliardu dluhů a samotný Mička se stamilionovými závazky vyhlašuje osobní bankrot. Jeho štěstím v neštěstí je fakt, že koncem roku 2022 soud schvaluje jeho oddlužení. Právě o zachování tohoto režimu, který by v příštím roce Mičkovi fakticky odpustil rozhodující většinu jeho dluhů, bude padlý byznysmen v příštích týdnech bojovat.
Zrušení oddlužení?
„Oddělený správce navrhuje, aby schválené oddlužení Michala Mičky bylo zrušeno,“ uvedl už loni v srpnu takzvaný oddělený insolvenční správce C2H Rudolf Vinš ze společnosti Insolvenční agentura řešící transakce mezi někdejší skupinou C2H a osobou Michala Mičky.
Městský soud v Praze v závěru letošního července stanovil jednání v této věci na září. Pokud by soud rozhodl o pokračování Mičkova oddlužení, tento program by skončil v říjnu roku 2027. Mička podle dokumentů v insolvenčním rejstříku dluží částku převyšující 428 milionů korun a jak uvádí poslední zpráva o oddlužení z října loňského roku, padlý byznysmen by po pětiletém programu oddlužení vrátil věřitelům zhruba 3,4 procenta svých celkových závazků. A pokud by soud Mičkovi neprokázal nepoctivé záměry, byl by po skončení programu bez dluhů. Případné ukončení programu by ale vrátilo na stůl celý objem jeho závazků. Dosavadním tempem by tak své dluhy splatil přibližně za 147 let.
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