Luxor sjednocuje trh. Přejmenovává prodejny Knihcentrum i Kanzelsberger
- Euromedia přejmenovává Knihcentrum a část Kanzelsberger na Luxor.
- Síť tak posiluje po akvizicích a upevňuje pozici jedničky na trhu.
- Knižní trh roste hlavně díky nulové DPH a vyšším prodejům digitálních titulů.
Síť Knihcentrum a část prodejen Kanzelsberger, které se loni staly součástí skupiny Euromedia Group, začaly měnit název na Luxor. Knihkupectví Luxor je s více než 70 prodejnami největší knihkupeckou sítí v České republice.
Loni v srpnu Euromedia oznámila, že v Česku převezme polovinu, tedy 26 prodejen konkurenčního knihkupectví Kanzelsberger. Šlo například o některé pobočky v Praze, Brně, Plzni, Karlových Varech či Jihlavě. Pohltila zároveň i 11 prodejen Knihcentrum.
Společnost Euromedia je součástí skupiny Rockaway Capital podnikatele Jakuba Havrlanta. Čistý zisk skupiny, do níž kromě sítě Luxor patří i několik nakladatelství, v roce 2024 meziročně klesl o 41,4 procenta na 19,37 milionu korun. Tržby naopak mírně vzrostly, a sice o 2,7 procenta na celkových 3,02 miliardy korun.
Objem knižního trhu v Česku včetně dovozu zahraniční literatury se v roce 2024 meziročně zvýšil o šest procent na 8,2 miliardy korun. Vyplývá to z informací Svazu českých knihkupců a nakladatelů, který srovnával koncové ceny bez daně z přidané hodnoty (DPH). Nárůst byl podle svazu dán výhradně zavedením nulové DPH na knihy. Konsolidoval se knižní maloobchod a silně stoupl prodej digitálních formátů, uvedl svaz.