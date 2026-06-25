Šmejc ovládne chorvatskou i polskou sázkařskou jedničku. Zaplatí deset miliard korun
- Podnikatel Jiří Šmejc podstatně posílí v sázkařském sektoru.
- Po dohodě s britským gigantem Entain plc získá dalších dvacet procent ve společnosti Entain CEE.
- Díky dohodě s polskou rodinou Juroszekových si navíc zajistí hlasovací většinu.
Český kapitál ovládne další dva sázkařské trhy. Skupina Emma Capital Jiřího Šmejce od britské skupiny Entain získala pětinu ve společném gamingovém podniku Entain CEE, čímž se výše jejího podílu dostala na úroveň 42,5 procenta. Díky dohodě o výkonu hlasovacích práv s rodinou Juroszekových, která drží deset procent akcií, se tak Emma Capital stane rozhodujícím akcionářem společnosti Entain CEE.
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