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18. Jiří Šmejc

18. Jiří Šmejc

18. Jiří Šmejc Zdroj: Tereza Kovandová

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Podnikatel, který si nakrátko střihl roli šéfa skupiny PPF, loni své jmění významně navýšil. Nejvíce k tomu přispěla rumunská energetická firma Premier Energy, jejíž tržní hodnota za poslední rok vzrostla o 200 procent. Důležitým pilířem zůstává i sázkařský byznys. Jeho role ve skupině ještě posílí, protože se miliardář dohodl na koupi pětinového podílu v gamingové skupině Entain CEE.

Hodnota majetku podle e15: 48 miliard korun

  • věk: 54
  • obory: energetika, sázkařský byznys, investice
  • zdroj majetku: Emma Capital

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