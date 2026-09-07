18. Jiří Šmejc
Podnikatel, který si nakrátko střihl roli šéfa skupiny PPF, loni své jmění významně navýšil. Nejvíce k tomu přispěla rumunská energetická firma Premier Energy, jejíž tržní hodnota za poslední rok vzrostla o 200 procent. Důležitým pilířem zůstává i sázkařský byznys. Jeho role ve skupině ještě posílí, protože se miliardář dohodl na koupi pětinového podílu v gamingové skupině Entain CEE.
Hodnota majetku podle e15: 48 miliard korun
- věk: 54
- obory: energetika, sázkařský byznys, investice
- zdroj majetku: Emma Capital