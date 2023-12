V posledních týdnech přibývá incidentů nedaleko jemenského pobřeží, kde lodě napadají šíitští povstalci Húsíové, podporovaní Íránem. Tvrdí, že tak chtějí tlačit na Izrael, aby ukončil operace v Pásmu Gazy. Útoky provádějí především poblíž strategicky významné úžiny Báb al-Mandab, spojující Rudé moře s Adenským zálivem. Průlivem musejí proplout nejen lodě směřující do izraelského Ejlatu, ale také všechna plavidla, která se chtějí dostat do Suezského kanálu a následně do Středozemního moře.

Lodě pod palbou

Od 19. listopadu se podle Bloombergu kvůli riziku útoku odklonilo z původního kurzu 55 lodí, jež raději zvolily dlouhou cestu kolem Afriky. Zatím tak šlo o zlomek z více než dvou tisícovek plavidel, která se od té doby prosmýkla Suezem. Nyní se však situace zřejmě dramaticky změní. Kromě zmíněných přepravců oznámily konec plavby Rudým mořem i další firmy, především CMA CGM a MSC Mediterranean Shipping.

„Situace se dále zhoršuje a obavy o bezpečnost narůstají,“ uvedla o víkendu francouzská společnost CMA CGM podle webu The Maritime Executive. „S okamžitou účinností jsme se rozhodli vydat pokyn všem kontejnerovým lodím v oblasti, které mají podle plánu proplout Rudým mořem, aby dosáhly bezpečných vod a tam vyčkaly na další pokyny,“ dodal přepravce.

Švýcarská společnost MSC ve svém prohlášení potvrdila, že její plavidlo Palatium III čelilo v pátek útoku a utrpělo škody v důsledku požáru. Ve stejný den byla přitom poškozena raketou i kontejnerová loď Hapag Lloyd. „Dokud nebude průchod Rudým mořem bezpečný, nebudou lodě MSC proplouvat Suezským průplavem,“ informovala MSC své zákazníky s tím, že část plaveb bude přesměrována kolem Mysu Dobré naděje.

Obeplouvání Afriky je přitom zdlouhavou záležitostí, cesty se tím prodlouží zhruba o sedm až deset dní. To může způsobovat zpoždění dodávek zboží a teoreticky vést k podobným potížím s ucpanými přístavy a nedostatkem kontejnerů, s jakými se mezinárodní přeprava potýkala během koronavirové pandemie.

Náklady už rostou

Mohou také výrazně vzrůst náklady na přepravu, což by se nejspíš nakonec projevilo v ceně zboží včetně ropy. „V závislosti na rozsahu a délce trvání jakéhokoli narušení plavby Suezským průplavem bychom mohli vidět zvýšení sazeb námořní přepravy až o sto procent,“ varoval podle webu The Loadstar analytik Peter Sand ze společnosti Xeneta, zabývající se námořní přepravou.

Prodražuje se přitom i cesta přes Rudé moře, jelikož s riziky v oblasti roste i výše pojištění lodí. Reuters uvádí, že sedmidenní plavba je nyní nákladnější o desítky tisíc dolarů. Průměrné denní sazby za pronájem supertankerů, které mohou přepravit až dva miliony barelů ropy, vzrostly od minulého měsíce z přibližně čtyřiceti tisíc dolarů na více než šedesát tisíc.

Vývoj znepokojuje i Egypt, pro který jsou příjmy ze Suezského kanálu velice důležité. V průměru mu z poplatků za proplutí a dalších souvisejících služeb denně plyne 25-30 milionů dolarů. Ztráty budou záviset na dalších krocích přepravců a vývoji v Rudém moři.

Američané chystají operaci

V březnu 2021, kdy Suezský průplav téměř týden blokovala kontejnerová loď Ever Given, přišla Káhira zhruba o sto milionů dolarů. Egypt navíc vnímá kanál jako svůj národní symbol, z něhož mu plyne důležitá role ve světové námořní přepravě. Prochází přes něj třicet procent světové kontejnerové přepravy a více než desetina veškerého globálního obchodu se zbožím.

Káhira již dříve vynaložila velké úsilí na zabezpečení kanálu před potenciální hrozbou ze strany džihádistických organizací. Je možné, že nyní se bude chtít aktivně podílet i na ochraně cesty, která k němu vede. Zatím se o sestřelování útočných dronů v oblasti snaží americké a britské námořnictvo.

„Aktuální vlna nelegálních útoků představuje přímou hrozbu pro mezinárodní obchod a námořní bezpečnost v Rudém moři. Spojené království je i nadále odhodláno odrazit tyto útoky, aby ochránilo volný tok globálního obchodu,“ uvedlo o víkendu britské ministerstvo obrany.

Americký ministr obrany Lloyd Austin přiletěl do Bahrajnu, aby jednal o vytvoření mnohostranné koalice, která by na situaci reagovala. Deník The Guardian tvrdí, že oznámí novou námořní operaci, která bude zahrnovat arabské země. Zabezpečení průlivu Báb-al-Mandab však nemusí být jednoduché. Spekuluje se o tom, že jemenští povstalci spolupracují při útocích na lodě se somálskými piráty.